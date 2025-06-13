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Секрет Крита: место на острове до сих пор помнит минойцев

2:42
Туризм

Крит — не просто остров, а перекрёсток культур. Его стратегическое расположение веками привлекало римлян, византийцев, венецианцев и османов. Сегодня здесь можно отдыхать так же, как когда-то правили империи — с солнцем, вкусной едой и тёплым морем.

Греция, Крит
Фото: commons.wikimedia.org by Wolfgang Reiter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Греция, Крит

С чего начать знакомство?

Ханья — бывшая столица Крита, один из древнейших городов Европы. Её история уходит корнями к минойскому городу Кидония. Прогуляйтесь до Археологического музея Ханьи, чтобы увидеть артефакты тех времён.

Не хотите толпы туристов? Отправляйтесь в ущелье Самария. По словам Рика Стивеса, это лучшее место на Крите, чтобы уйти от суеты.

Доехать можно за час, а пройти живописную тропу — за пять. Зато наградой станет освежающая купель в конце маршрута.

Атмосфера, которую не забудешь

Если вы приплываете в Ханью на пароме из Афин, то сойдёте в городке Суда — до исторического центра всего 15 минут на авто.

Здесь вас встретит венецианская гавань с мечетью Кючюк Хасан-паши и маяком, прозванным Египетским. Он был восстановлен в XIX веке североафриканскими войсками.

Загляните в Старый город — сюда стоит возвращаться снова и снова. Крепость Фиркас и Морской музей Крита поведают о военных и морских традициях, а на холме Кастелли можно увидеть византийские руины.

Где отдохнуть и поесть?

Ужинать в Ханье — отдельное удовольствие. В ресторане "Тамам", который размещён в венецианской бане XV века, закажите домашние пирожки с сыром и морского окуня в соусе из узо.

Любите морепродукты? Таверна "Неория" в Старой гавани порадует каракатицей на гриле и спагетти с омарами.

На завтрак не пропустите бугацу — слоёный пирог с начинкой из сладких сливок или козьего сыра. Идеальное место — Bougatsa Iordanis. Даже солёную версию здесь посыпают сахаром, и это удивительно вкусно.

Где остановиться?

Лучшие отели Ханьи — это не просто жильё, а настоящие памятники архитектуры. Domus Renier предлагает 10 роскошных люксов с видом на море в венецианском особняке 1608 года. А Casa Delfino порадует не только уютом, но и спа в здании XVII века.

После такого отдыха вы вряд ли захотите просто "попрощаться с Ханьей". Этот город — больше, чем точка на карте.

Уточнения

Ханья́ (греч. Χανιά), венецианское название Кане́а (итал. La Canea) — город в Греции, на севере Крита. Порт на побережье Критского моря. Административный центр периферийной единицы Ханьи и общины (дима) Ханьи в периферии Крит.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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