Тревожное предупреждение: россиян призвали срочно уехать из Израиля и даже не мечтать о поездках в эту страну

Ситуация в Израиле стала ещё более напряжённой, и находиться в этой стране теперь крайне нежелательно. Как бы ни хотелось посетить местные достопримечательности и побывать в святых местах, сейчас не самое подходящее время для таких визитов.
Российское посольство в Израиле обратилось к своим гражданам с рекомендацией отложить поездки в эту страну. На сайте дипмиссии опубликовано предупреждение, связанное с ухудшением ситуации с безопасностью в регионе.
В посольстве также советуют россиянам, уже находящимся в Израиле, рассмотреть возможность выезда из страны, пока обстановка не стабилизируется. Дипломаты призывают соотечественников сохранять бдительность и следовать инструкциям местных служб, отвечающих за безопасность.
"В связи с резким обострением обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него посольство России в Тель-Авиве настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Израиля вплоть до нормализации ситуации", — говорится сайте диппредставительства.
Изра́иль (ивр. יִשְׂרָאֵל, араб. إِسْرَائِيل), официально: Госуда́рство Изра́иль (ивр. מְדִינַת יִשְׂרָאֵל Медина́т Исраэ́ль, араб. دَوْلَة إِسْرَائِيل Даула́т Исра’и́ль) — государство на Ближнем Востоке.
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