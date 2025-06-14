Тревожное предупреждение: россиян призвали срочно уехать из Израиля и даже не мечтать о поездках в эту страну

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ситуация в Израиле стала ещё более напряжённой, и находиться в этой стране теперь крайне нежелательно. Как бы ни хотелось посетить местные достопримечательности и побывать в святых местах, сейчас не самое подходящее время для таких визитов.

Фото: commons.wikimedia.org by Zvi Roger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Хайфа

Российское посольство в Израиле обратилось к своим гражданам с рекомендацией отложить поездки в эту страну. На сайте дипмиссии опубликовано предупреждение, связанное с ухудшением ситуации с безопасностью в регионе.

В посольстве также советуют россиянам, уже находящимся в Израиле, рассмотреть возможность выезда из страны, пока обстановка не стабилизируется. Дипломаты призывают соотечественников сохранять бдительность и следовать инструкциям местных служб, отвечающих за безопасность.

"В связи с резким обострением обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него посольство России в Тель-Авиве настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Израиля вплоть до нормализации ситуации", — говорится сайте диппредставительства.

Уточнения

Изра́иль (ивр. יִשְׂרָאֵל‎, араб. إِسْرَائِيل‎), официально: Госуда́рство Изра́иль (ивр. מְדִינַת יִשְׂרָאֵל‎ Медина́т Исраэ́ль, араб. دَوْلَة إِسْرَائِيل‎ Даула́т Исра’и́ль) — государство на Ближнем Востоке.

