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На пляже — песок как в рекламе, в кафе — цены как в 90-х: что-то тут нечисто

2:23
Туризм

Каспийское море — загадка даже для опытных туристов. Его то называют морем, то озером, а отпуск здесь легко превращается в череду сюрпризов. И вот девять причин, почему вы можете пожалеть, что приехали — или наоборот, захотите остаться навсегда.

Каспийское море
Фото: Своя работа by Bazarov.abutalip, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Каспийское море

1. Слишком тёплая вода — подозрительно приятно

В мае уже можно плавать, а сезон заканчивается только в октябре. Подозрительно щедрое тепло, не правда ли?

2. Скучать по хорошим пляжам не придётся

На Каспии нет нужды искать райский песок — он везде. Причём натуральный, кварцевый и абсолютно одинаково приятный.

3. Лечебный эффект без предупреждения

Купание в минерализованной воде и лежание на прогретом песке здесь почти как санаторий. Приехал — и как будто прошёл курс оздоровления. Привычно болеть после этого станет сложнее.

4. Один курорт — мало

За рыбалкой — в Астрахань, за пляжами — в Махачкалу, за лечением — в Избербаш. Спокойный отдых? Только если вы не против мини-путешествия каждый день.

5. Опасная длина пляжей

Махачкалинский пляж растянулся на 80 км. Пошёл прогуляться и… вернулся домой только через два дня. Прогулки здесь — это серьёзно.

6. Цены сбивают с толку

Отели, еда, экскурсии — всё подозрительно доступно. Настолько, что появляется непреодолимое желание за всё доплачивать. Привычка может остаться.

7. Мясоедов ловко перековывают в рыбных гурманов

На прилавках и в ресторанах — осётр, сёмга, форель. Возвращение домой без ящика рыбных деликатесов становится настоящим вызовом.

8. Гостеприимство местных — ловушка для интровертов

Сначала планируешь просто позагорать, а через пару дней — уже в аулах, в папахе, с бокалом вина и речью на свадьбе. Кто знал, что отпуск обернётся новым родственником?

9. Необычности на каждом углу

Кайтсерфинг, Пушкин-Тау, торпедный завод-форт и древнейший город России — Дербент. Каспийское побережье точно знает, как удивить.

Уточнения

Каспи́йское мо́ре (Ка́спий, от лат. Caspium mare или др.-греч. Κασπία θάλασσα, Kaspía thálassa) — крупнейший на Земле замкнутый водоём, который может классифицироваться как самое большое бессточное озеро либо как море — из-за своих размеров, происхождения, глубины, солёности, а также из-за того, что его ложе образовано земной корой океанического типа.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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