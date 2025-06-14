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Параллельная реальность: как выглядит жизнь стюардессы за кадром — реальность, о которой вы не догадывались

2:41
Туризм

За глянцевыми снимками и рассказами о захватывающих путешествиях скрывается реальность работы бортпроводника, полная вызовов и жертв. Одна из стюардесс, ведущая популярный TikTok-аккаунт, решила поделиться тем, что обычно остаётся за кадром, разрушая романтический образ профессии.

Стюардесса
Фото: commons.wikimedia.org by Austrian Airlines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Стюардесса

По её словам, даже искренняя любовь к небу и путешествиям со временем может померкнуть под грузом определённых трудностей. Она выделила пять основных аспектов, омрачающих будни стюардессы.

Во-первых, это одиночество среди красоты. Несмотря на постоянную смену городов и впечатляющие виды, бортпроводники часто испытывают чувство изоляции. Одно дело — любоваться Колизеем, и совсем другое — осознавать, что разделить этот момент не с кем. Ценность ярких впечатлений меркнет, когда рядом нет близких людей.

Во-вторых, сложности в личной жизни. Ненормированный график и постоянные перелёты негативно сказываются на отношениях. Поиск партнёра затрудняется, а поддержание связей с семьёй и друзьями становится настоящим испытанием. Пропущенные дни рождения и важные события становятся болезненной реальностью.

В-третьих, конфликты на работе. Экипаж — это не всегда команда мечты. Напряжённая атмосфера и токсичная коммуникация могут превратить каждый рейс в пытку. Отсутствие взаимопонимания и поддержки усугубляет чувство одиночества.

В-четвёртых, физическое и эмоциональное выгорание. Нестабильный график, смена часовых поясов и постоянное напряжение приводят к истощению. Личная жизнь ставится на паузу, а редкие выходные хочется посвятить исключительно отдыху и восстановлению сил.

В-пятых, социальная изоляция. За красивыми фотографиями скрывается тишина гостиничных номеров, упущенные праздники и ощущение, что жизнь проходит мимо. Создаётся впечатление, что ты существуешь в параллельной реальности, оторванной от привычного мира.

Несмотря на бонусы, такие как бесплатные перелёты, стюардесса подчёркивает, что мало кто видит, через что приходится проходить ей и её коллегам. Её откровения нашли живой отклик среди других бортпроводников, которые признаются, что сталкиваются с теми же проблемами. Они подтверждают, что профессия стюардессы требует жертв, о которых редко говорят вслух. Об этом сообщает "Турпром".

Уточнения

Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. steward(ess)), также бортпроводни́к (ж. р. бортпроводни́ца) — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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