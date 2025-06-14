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Неожиданная жалоба: британка возмущена количеством испанцев в Испании

1:07
Туризм

Недавно в Сети всплыла абсурдная история о британской туристке, которая несколько лет назад умудрилась подать жалобу туроператору на… слишком большое количество испанцев в испанском отеле!

Бенидорм
Фото: flickr.com by Juan Carlos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бенидорм

Пенсионерка, отдыхавшая в Бенидорме, была крайне недовольна тем, что отель был переполнен местными жителями, которые, по её мнению, вели себя грубо и невежливо. Она жаловалась, что развлечения были ориентированы на испанцев, и задавалась вопросом, почему они не могут отдыхать где-нибудь в другом месте.

Несмотря на всю нелепость ситуации, туроператор даже выплатил ей небольшую компенсацию. История вызвала волну возмущения в Сети, хотя нашлись и те, кто выразил сочувствие туристке. Другая британская отдыхающая, например, пожаловалась на то, что в отеле было слишком много испанской музыки и еды, однако большинство комментаторов справедливо отметили, что, отправляясь на отдых за границу, стоит быть готовым к тому, что там будут местные жители и их культура. Об этом сообщает «Турпром».

Уточнения

Испа́ния (исп. España, МФА: [esˈpaɲa]), официально Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España, МФА: [ˈreino ðe esˈpaɲa]) — трансконтинентальное суверенное государство, включающее основные земли в Юго-Западной Европе и часть территорий в Африке (автономное сообщество Канарские острова, автономные города Сеута и Мелилья и малые суверенные территории).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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