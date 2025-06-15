Приключение в Молизе: 6 водопадов для трекинга и семейного отдыха

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Итальянский регион Молизе остаётся недооценённым туристами, но именно здесь скрываются настоящие природные сокровища. Любителям трекинга (пешего туризма), альпинизма и спокойного отдыха среди зелени стоит обратить внимание на водопады Молизе — каждый из них предлагает уникальные виды, маршруты и легенды.

Фото: freepik.com by haziaahmad346, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ водопад

Проект "Паспорт Молизе" делает путешествие по региону ещё интереснее: в каждом месте можно получить символический штамп, участвовать в тематических турах и накапливать воспоминания, как настоящие коллекции приключений.

Вот 6 впечатляющих водопадов региона, которые стоит посетить:

Водопад Карпиноне — утопает в зелени, идеально для пеших прогулок, связан с местными легендами.

Водопад Рио — проходит через старинные деревни и природные парки, обязательно к посещению.

Водопад Вольтурно — один из самых известных, с мощными потоками и волшебной атмосферой, отлично подойдёт для пикников.

Водопад Сан-Никола — спрятан в лесах Гуардиальреджии, предлагает тишину, уединение и природную магию.

Водопад Пескио Россо — в Монтеродуни, среди средневековой архитектуры и тысячелетней истории, подходит для семей.

Водопад Чимберн — удалён от цивилизации, окружён дикой природой и идеально подойдёт тем, кто ищет уединение и приключения в стиле off the grid.

Молизе — это не просто география, а атмосфера: звуки воды, запах леса и шаги по старинным тропам. Если вы хотите отдых, который наполняет, а не утомляет — именно сюда стоит отправиться.

Уточнения

Моли́зе (итал. Molise, неап. Mulise) — область Италии. Граничит с областями Абруццо, Лацио, Кампания и Апулия, имеет выход к Адриатическому морю. Состоит из 2 провинций — Кампобассо и Изерния. Столица — город Кампобассо.



Пешехо́дный тури́зм (пе́ший тури́зм) — вид спортивного туризма. Основной целью является пешее преодоление группой маршрута по пересечённой местности.

