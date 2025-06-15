Приключение в Молизе: 6 водопадов для трекинга и семейного отдыха

Итальянский регион Молизе остаётся недооценённым туристами, но именно здесь скрываются настоящие природные сокровища. Любителям трекинга (пешего туризма), альпинизма и спокойного отдыха среди зелени стоит обратить внимание на водопады Молизе — каждый из них предлагает уникальные виды, маршруты и легенды.
Проект "Паспорт Молизе" делает путешествие по региону ещё интереснее: в каждом месте можно получить символический штамп, участвовать в тематических турах и накапливать воспоминания, как настоящие коллекции приключений.
Вот 6 впечатляющих водопадов региона, которые стоит посетить:
Молизе — это не просто география, а атмосфера: звуки воды, запах леса и шаги по старинным тропам. Если вы хотите отдых, который наполняет, а не утомляет — именно сюда стоит отправиться.
Моли́зе (итал. Molise, неап. Mulise) — область Италии. Граничит с областями Абруццо, Лацио, Кампания и Апулия, имеет выход к Адриатическому морю. Состоит из 2 провинций — Кампобассо и Изерния. Столица — город Кампобассо.
Пешехо́дный тури́зм (пе́ший тури́зм) — вид спортивного туризма. Основной целью является пешее преодоление группой маршрута по пересечённой местности.
У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.