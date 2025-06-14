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Отдых с сюрпризом: почему ваш купальник может стать причиной штрафа на 500 евро

1:22
Туризм

Летний отпуск в Италии или Испании может обернуться неожиданными тратами, если не знать о местных правилах приличия. Эксперты предупреждают: на популярных курортах, особенно на Амальфитанском побережье и в Барселоне, действуют строгие регламенты, касающиеся внешнего вида в общественных местах.

Пляж в Италии
Фото: commons.wikimedia.org by Spens03, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пляж в Италии

Так, в Сорренто, живописном городке на юге Италии, прогулки в купальнике или топлес вне пляжа могут стоить до 500 евро. Местные власти считают, что подобное поведение нарушает общественный порядок и уважение к традициям. Запрет не касается территории отелей и пляжных клубов, но распространяется на магазины, кафе и исторический центр.

Похожие правила действуют и в Испании. В Барселоне за появление в неподобающем виде можно получить штраф, сравнимый с 25 тысячами рублей, а на Майорке — ещё больше. Кроме того, на Коста-Бланке штрафуют за "захват" шезлонгов полотенцами.

Эти меры отражают стремление европейских курортов защитить комфорт местных жителей и поддерживать порядок в условиях наплыва туристов, поэтому, собираясь в отпуск, стоит заранее узнать о местных правилах, чтобы избежать неприятных сюрпризов и лишних расходов. Об этом сообщает "Турпром".

Уточнения

Купа́льник или купа́льный костю́м — одежда для купания и отдыха у воды.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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