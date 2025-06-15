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Скрытые ловушки круизов: как избежать неожиданных расстояний до достопримечательностей

2:05
Туризм

Многие туристы, впервые отправляющиеся в круиз, удивляются: почему корабль прибыл "в Париж", а Эйфелеву башню не видно? Всё просто — круизные компании часто указывают на маршруте крупный и узнаваемый город, хотя на деле швартовка происходит в удалённом порту.

Круизный лайнер
Фото: commons.wikimedia.org by Marc-Lautenbacher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Круизный лайнер

Специалист по маршрутам European Waterways Мэрианн Спаркс предупреждает: важно заранее выяснить, где именно швартуется судно и сколько времени займёт дорога до реального города.

Вот некоторые порты и расстояния до рекламируемых городов:

  • Берлин (Варнемюнде) — 236 км (2 ч 25 мин)
  • Париж (Гавр) — 196 км (2 ч 5 мин)
  • Венеция (Триест) — 157 км (1 ч 38 мин)
  • Рим (Чивитавеккья) — 71 км (55 мин)
  • Флоренция (Ливорно) — 89 км (1 ч 10 мин)
  • Ситуации, где порт близок: Чинкве-Терре (Ла Специя) — 27 км, Амстердам (Эймёйден) — 26 км.

Почему это важно? Если вы планируете экскурсии самостоятельно, придётся выйти рано, учитывать пробки, стоимость трансфера и строго соблюдать расписание. Корабль не ждёт опоздавших, и это не миф.

Мэрианн замечает: "Некоторые туристы выходили в Триесте, уверенные, что уже в Венеции. Но настоящие достопримечательности — в двух часах езды".

Если вы хотите избежать логистических ловушек, подумайте о круизах на небольших судах (до 25 000 тонн) — они могут швартоваться прямо в центре. Например, баржа La Bella Vita причаливает в самом сердце Венеции.

Советы путешественникам:

  • Проверяйте точку швартовки перед бронированием
  • Закладывайте время на дорогу туда и обратно
  • Планируйте экскурсии с учётом расписания
  • Выбирайте малые суда для удобства и близости к городу

Уточнения

Эймёйден (нидерл. Ĳmuiden) — портовый город в Нидерландах в провинции Северная Голландия, главный город в общине Велзен. Нордзе-канал соединяет город с Амстердамом. Город находится примерно в 17 километрах к северу от Харлема, столицы провинции.

Чи́нкве-Те́рре (итал. Cinque Terre, лиг. Sinque Tere — «Пять земель», «Пятиземелье») — национальный парк Италии, включает рукотворные террасы и пять небольших поселений на побережье Генуэзского залива в провинции Специя административного региона Лигурия. 

Варнемюнде (нем. Warnemünde либо нем. Das Ostseebad Warnemünde) — курорт на Балтийском море в северной части города Ростока.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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