Скрытые ловушки круизов: как избежать неожиданных расстояний до достопримечательностей

2:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие туристы, впервые отправляющиеся в круиз, удивляются: почему корабль прибыл "в Париж", а Эйфелеву башню не видно? Всё просто — круизные компании часто указывают на маршруте крупный и узнаваемый город, хотя на деле швартовка происходит в удалённом порту.

Фото: commons.wikimedia.org by Marc-Lautenbacher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Круизный лайнер

Специалист по маршрутам European Waterways Мэрианн Спаркс предупреждает: важно заранее выяснить, где именно швартуется судно и сколько времени займёт дорога до реального города.

Вот некоторые порты и расстояния до рекламируемых городов:

Берлин (Варнемюнде) — 236 км (2 ч 25 мин)

Париж (Гавр) — 196 км (2 ч 5 мин)

Венеция (Триест) — 157 км (1 ч 38 мин)

Рим (Чивитавеккья) — 71 км (55 мин)

Флоренция (Ливорно) — 89 км (1 ч 10 мин)

Ситуации, где порт близок: Чинкве-Терре (Ла Специя) — 27 км, Амстердам (Эймёйден) — 26 км.

Почему это важно? Если вы планируете экскурсии самостоятельно, придётся выйти рано, учитывать пробки, стоимость трансфера и строго соблюдать расписание. Корабль не ждёт опоздавших, и это не миф.

Мэрианн замечает: "Некоторые туристы выходили в Триесте, уверенные, что уже в Венеции. Но настоящие достопримечательности — в двух часах езды".

Если вы хотите избежать логистических ловушек, подумайте о круизах на небольших судах (до 25 000 тонн) — они могут швартоваться прямо в центре. Например, баржа La Bella Vita причаливает в самом сердце Венеции.

Советы путешественникам:

Проверяйте точку швартовки перед бронированием

Закладывайте время на дорогу туда и обратно

Планируйте экскурсии с учётом расписания

Выбирайте малые суда для удобства и близости к городу

Уточнения

Эймёйден (нидерл. Ĳmuiden) — портовый город в Нидерландах в провинции Северная Голландия, главный город в общине Велзен. Нордзе-канал соединяет город с Амстердамом. Город находится примерно в 17 километрах к северу от Харлема, столицы провинции.



Чи́нкве-Те́рре (итал. Cinque Terre, лиг. Sinque Tere — «Пять земель», «Пятиземелье») — национальный парк Италии, включает рукотворные террасы и пять небольших поселений на побережье Генуэзского залива в провинции Специя административного региона Лигурия.



Варнемюнде (нем. Warnemünde либо нем. Das Ostseebad Warnemünde) — курорт на Балтийском море в северной части города Ростока.

