Барселонета зовет: почему деловые люди выбирают этот пляж для отдыха и работы — секрет раскрыт

1:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Барселонета — один из самых недооценённых пляжей Европы, но зарубежные эксперты называют его "обязательным к посещению” в 2025 году. По их словам, это редкое сочетание городской энергии и приморского спокойствия, которое делает Барселону идеальной альтернативой островным курортам.

Фото: commons.wikimedia by Juanedc from Zaragoza, España is licensed under Flickr пляж Барселонета, Каталония, Испания

Находясь всего в 20 минутах от аэропорта Эль-Прат, Барселонета позволяет начать утро с купания в Средиземном море, пообедать в местных "чирингитос" (бары на пляже) вроде La Deliciosa или Can Fisher, а затем отправиться на прогулку по Готическому кварталу или к шедеврам Гауди.

Пляж широкий, чистый и оживлённый, с волейбольными площадками, велодорожками и набережной. Он подходит как для ленивого отдыха, так и для активных туристов. Особенно его ценят деловые путешественники, ведь конференц-центры CCIB и выставочный центр Fira Barcelona находятся в считанных минутах.

Для тех, кто хочет больше, Ситжес — отличное дополнение к маршруту. Этот курортный город в 40 минутах на поезде предлагает 17 разнообразных пляжей, включая семейный Platja de la Fragata и более уединённый Platja de l'Home Mort. Архитектура, искусство и бурная гастрономическая сцена превращают Ситжес в маленькую жемчужину.

До Барселоны из Великобритании можно добраться за 2-3 часа, и это делает её одним из самых доступных пляжных направлений с высоким уровнем комфорта и возможностью легко совместить отдых, культуру и даже деловые мероприятия.

Уточнения

Международный аэропорт Барсело́на — Эль-Прат имени Жозепа Таррадельяса (кат. Aeroport Josep Tarradellas Barcelona – el Prat, исп. Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat) — международный аэропорт, крупнейший в Каталонии и второй по пассажирообороту в Испании.



Си́джес также Ситжес (кат. Sitges) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония.

