В Испании слишком много испанцев: как местные стали главной проблемой

2:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Казалось бы, британцы видели многое, но жалоба на избыток испанцев в Испании — это что-то из ряда вон. Именно с такой претензией обратилась к туроператору пенсионерка из Великобритании.

Фото: commons.wikimedia.org by Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Испания

Несмотря на то, что история произошла несколько лет назад, в свет она вышла только сейчас — и вызвала новую волну удивления. 61-летняя Фреда Джексон отправилась в Бенидорм, испанский курорт, по путёвке от Thomas Cook. Уже на месте её ждал шок: отель Poseidon Playa стоял на холме, а у туристки — сложности с передвижением. Это ещё полбеды.

Кто бы мог подумать: в Испании — испанцы

"Отель был переполнен испанскими туристами, и они раздражали нас своим поведением. Один испанец чуть не сбил меня с ног и даже не извинился!" — написала Джексон в официальной претензии.

Возмущению не было предела. Её расстроило и то, что все развлечения в отеле были рассчитаны на местных. Вопрос, заданный с невинной прямотой: "Почему испанцы не могут поехать отдыхать куда-нибудь ещё?".

Всё ради клиента — даже ваучер

Удивительно, но туроператор не только выслушал абсурдную жалобу, но и предоставил пенсионерке ваучер на следующий отдых. Более того, нашлись и сочувствующие. Ещё одна туристка пожаловалась: "Это был худший отпуск. Мы не виним отель или персонал — просто слишком много испанцев! Еда, музыка, всё было не для нас".

"Вы отдыхаете за границей — чему вы удивлены?", — лаконичный ответ местной прессы.

А что там в Греции

Ранее в Греции другая британская туристка была разочарована отсутствием любимых блюд. Её претензии стали ещё ярче: почему идёт дождь, кто разрешил менять погоду, и зачем отель заблокировал ключ, когда она пыталась оставить включённый кондиционер.

И снова — компенсация.

Уточнения

Ва́учер (англ. voucher — "расписка, поручительство") — письменное свидетельство, квитанция, документ, подтверждающий право на получение товара, скидки на товар или услуги.



Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и отдыха местность.

