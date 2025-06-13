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Древнейшее вино мира нашли не в Италии и не во Франции

2:43
Туризм

Армения, страна с богатой историей и наследием, снова удивила мир. В небольшой деревне Арени археологи обнаружили нечто поистине уникальное — старейшее в мире винодельческое хозяйство, которому более 6100 лет.

Армения
Фото: commons.wikimedia.org by Farsizabon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Армения

Сокровища пещеры Арени-1

Всё началось в 2007 году, когда в пещерном комплексе Арени-1, площадью около 500 м², стартовали раскопки.

В 2010 году команда исследователей обнаружила следы виноделия: глиняные сосуды для брожения, чаши, а также винный пресс, где виноград давили ногами, а сок стекал в специальный резервуар.

Позже в сосудах нашли остатки растительных пигментов, указывающих на красное вино. Именно это позволило учёным утверждать: перед нами древнейшая винодельня на планете.

"Это место даёт нам новое представление о самом раннем этапе развития садоводства", — рассказал один из руководителей раскопок Грегори Арешян в интервью National Geographic.

Рядом с прессом археологи нашли могилы с черепками бокалов, что говорит о ритуальном значении вина у древних армян. И это лишь верхушка айсберга — изучено всего 5% пещеры.

Что можно увидеть сегодня

Пещера Арени-1, также известная как "Пещера Птиц", расположена недалеко от одноимённого села на берегу реки Арпа. Внутри можно увидеть:

  • место находки самой древней кожаной обуви (5500 лет),
  • первый образец человеческой мозговой ткани,
  • древнюю соломенную юбку,
  • ритуальные предметы, керамику и артефакты ручной работы,
  • место жертвоприношений и потайные комнаты,
  • и, конечно, ту самую винодельню.

Цена входного билета — около $2.66, пещера открыта ежедневно с 10:00 до 19:00. Лучше взять экскурсовода: в интернете не так много информации, а без гида легко упустить детали.

Как добраться

Арени находится примерно в 2 часах езды от столицы Армении — Еревана. Добраться можно на арендованном автомобиле или с экскурсией (стоимостью менее $50). Часто туры включают и другие жемчужины региона — монастыри Хор Вирап и Нораванк.

Если хотите остаться с ночёвкой, остановитесь в Ереване, где уютная гастрономия прекрасно сочетается с богатой историей.

А винные погреба Hin Areni и Zorah Wines позволят попробовать легендарное вино прямо у истоков.

Уточнения

Респу́блика Арме́ния (арм. Հայաստանի Հանրապետություն,) — государство в Закавказье, расположенное на северо-востоке Армянского нагорья, на стыке Восточной Европы и Западной Азии (часто относимое к Европе). Столица — Ереван. Государственный язык — армянский.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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