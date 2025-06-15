Росавиация ввела запрет на полёты в Израиль и Иран

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Росавиация ввела временный запрет на выполнение полётов в Израиль, Иран, Ирак и Иорданию до 02:59 по московскому времени 26 июня. Решение связано с резким ухудшением обстановки в регионе и направлено на обеспечение безопасности пассажирских рейсов.

Фото: www.flickr.com by SuperJet International, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Полет самолета

Иран закрыл своё воздушное пространство для гражданской авиации, а российские перевозчики получили предписание с возможными корректировками расписаний. Это затронет как регулярные маршруты, так и чартерные рейсы, в том числе туристические направления.

Поводом для обострения стала широкомасштабная военная операция Израиля против Ирана, официально объявленная как ответ на угрозу от иранской ядерной программы. Израильские ВВС нанесли удары более чем по 100 объектам в Иране, включая военные базы и ядерные центры. Среди погибших — высокопоставленные военные и учёные-ядерщики.

Ответ Ирана не заставил себя ждать. Тегеран заявил о начале "всесторонних оборонительных, политических и правовых действий". Генштаб ВС Ирана отметил, что Израиль "перешёл все красные линии", и страна оставляет за собой полное право на ответ без ограничений.

Эксперты опасаются дальнейшей эскалации конфликта, которая может затронуть и соседние страны. Ситуация остаётся нестабильной, а полёты над регионами с высокой военной активностью представляют серьёзный риск для гражданской авиации.

В ближайшие дни авиаперевозчики будут перестраивать маршруты и уведомлять пассажиров о задержках и изменениях. Власти призывают граждан внимательно следить за обновлениями и при планировании поездок учитывать возможные перебои в авиасообщении.

Уточнения

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации), использования воздушного пространства Российской Федерации, аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства Российской Федерации и авиационно-космического поиска и спасания, функции по оказанию государственных услуг в области транспортной безопасности в этой сфере, а также государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними, находящийся в ведении Министерства транспорта Российской Федерации.

Росавиация образована в рамках административной реформы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти».

Формально Росавиация является вновь образованным органом, однако фактически создана на основе ранее существовавших структурных подразделений Минтранса России и специализированных федеральных органов исполнительной власти, осуществлявших государственное управление в сфере воздушного транспорта.

Вместе с тем Росавиацию нельзя считать преемником Государственной службы гражданской авиации Минтранса России, так как её функции в настоящее время распределены между тремя федеральными органами исполнительной власти: Росавиацией, Ространснадзором, и Минтрансом России (Департамент государственной политики в области гражданской авиации).

