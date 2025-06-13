Вода без зелени: простая уловка, чтобы вода в ванне для птиц не тухла

Солнечные дни вернулись, и вместе с ними — радость от встреч с пернатыми гостями на заднем дворе. Но чтобы привлечь птиц, нужно не только повесить кормушку — им важно и чистое место для купания. Установка ванны для птиц — отличный способ порадовать природу и себя, но у такой идеи есть и обратная сторона.
В теплое время года вода в таких мини-бассейнах быстро застаивается, покрывается зелёной плёнкой и превращается в рассадник бактерий.
Но есть простой и бюджетный трюк, который поможет сохранить воду в чистоте дольше, не прибегая к химии.
Совет, опубликованный на сайте Homes & Gardens, звучит неожиданно просто: положите на дно ванны для птиц одну или несколько медных монет.
Лучше всего подойдут монеты номиналом 1 или 2 цента — главное, чтобы в их составе действительно была медь.
"Это не избавит вас от необходимости чистить ванну совсем, но заметно сократит частоту уборки", — говорится в статье.
Медь обладает естественным антисептическим действием. Когда монеты находятся в воде, они медленно выделяют ионы меди.
Эти ионы препятствуют росту водорослей и подавляют размножение бактерий. Результат — вода дольше остаётся прозрачной, а ванна не обрастает зелёной слизью.
Таким образом, медные монеты работают как природный биоцид. Простое решение, которое не вредит птицам, не загрязняет окружающую среду и экономит ваше время.
Такой способ особенно удобен для тех, кто часто бывает в отъездах или просто не успевает ухаживать за садом каждый день. Добавьте немного меди — и наслаждайтесь чистотой и пением птиц.
Пти́цы (лат. Aves) — группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, традиционно рассматриваемая в ранге отдельного класса. Хорошо обособлена от остальных групп современных животных.
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