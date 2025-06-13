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За кулисами жизни стюардессы: откровения, которых никто не ожидал

Туризм

Жизнь стюардессы снаружи кажется мечтой: путешествия, фото на фоне Эйфелевой башни и бесконечные горизонты за иллюминатором. Но TikTok-блогер разрушает эти иллюзии — она честно рассказала, что скрывается за глянцевыми снимками.

Стюардесса
Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Стюардесса

Одинокие мгновения на фоне древних руин

"Ты вроде бы в Риме, рядом Колизей, но тебя вдруг охватывает пустота — рядом никого, с кем можно этим поделиться. В одиночестве даже самые яркие впечатления теряют вкус. И это не эпизод — это часть профессии.", — признаётся она.

Когда работа рушит личную жизнь

Отношениям — конец. "Мужчины не хотят быть с той, кто вечно в небе". С подругами — тоже всё сложно: день рождения сына лучшей подруги она пропустила, и сердце разрывалось. "Я даже не представляю, как справляются коллеги с детьми".

Токсичные экипажи и выгорание

Иногда экипажи — как семья. А иногда — как катастрофа. Смена команд, постоянное общение или его полное отсутствие превращают рейсы в эмоциональные американские горки. А после — лишь желание побыть в тишине и забыться сном.

Тишина гостиничных номеров

Она говорит о том, о чём не принято рассказывать. За фотогеничными моментами — изоляция, пропущенные праздники, ощущение, что жизнь идёт где-то мимо. Всё ради работы, которую когда-то любила всем сердцем.

"Люди видят только привилегии — бесплатные перелёты, яркие фото, но почти никто не знает, чего нам это стоит", — говорит она.

Коллеги в комментариях поддержали её: "Да, мы тоже через это проходим". Быть бортпроводником — значит жертвовать, а об этих жертвах почти не говорят.

Уточнения

Синдром эмоционального выгорания (англ. burnout) — понятие, введённое в психологию американским психиатром Гербертом Фройденбергером в 1974 году, проявляющееся нарастающим эмоциональным истощением.

TikTok ("ТикТок") — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий китайской компании ByteDance.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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