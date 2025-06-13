Туристы застряли, самолёты не летят: как военный конфликт нарушил отдых

2:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Конфликт между Израилем и Ираном сказывается не только на политике, но и на жизни обычных туристов. Уже сейчас воздушное сообщение между ОАЭ и другими странами даёт сбои — и последствия затрагивают десятки тысяч путешественников, включая россиян.

Фото: flickr.com by Kambui, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Самолёт Emirates

Туристы застряли, рейсы отменены

В Объединённых Арабских Эмиратах начался настоящий коллапс в сфере авиаперевозок. Закрытое воздушное пространство над Ираном и Израилем привело к тому, что авиакомпании — как местные Emirates, Etihad и Flydubai, так и российские "Аэрофлот" и "Победа" — вынуждены экстренно пересматривать маршруты, отменять рейсы и задерживать вылеты.

Некоторые туристы, уже находящиеся в ОАЭ, не могут вернуться домой. Другие не смогли вылететь на отдых — несмотря на купленные билеты и туры.

Что происходит с рейсами сейчас

По данным на утро 13 июня, рейсы Emirates между Россией и ОАЭ всё ещё выполняются по расписанию. Однако ситуация стремительно меняется.

Так, утренний рейс "Аэрофлота" SU 520 из Москвы в Дубай уже отменён. У Flydubai рейс FZ 968 из Внуково задержали почти на весь день — с 05:15 до 19:00. Но, по мнению экспертов, его тоже, скорее всего, отменят. Следующий рейс этой же авиакомпании — FZ 990 — и вовсе уже вычеркнут из расписания.

Есть и более сложные случаи: самолёт "Победы", вылетевший из Москвы в Абу-Даби (рейс DP 753), успел долететь до пункта назначения до начала военных действий. А вот его обратный рейс — DP 754 — уже не смог вылететь: лайнер застрял в столице ОАЭ.

Удары по туризму и бизнесу

Эти сбои — не просто неудобство. ОАЭ сильно зависят от туризма, и такие ситуации напрямую бьют по экономике страны. В краткосрочной перспективе последствия будут следующими:

Снижение турпотока: туристы, опасаясь нестабильности, отменяют поездки;

Дополнительные траты: вынужденное продление пребывания за границей обходится недёшево;

Потеря доверия: нарушенные планы подрывают репутацию Эмиратов как безопасного и стабильного направления;

Срыв деловых поездок: бизнес-контракты и встречи оказываются под угрозой.

Остаётся надеяться, что ситуация стабилизируется в ближайшее время. Но пока туристам стоит быть готовыми к неожиданностям — и внимательно следить за обновлениями авиакомпаний.

Уточнения

Изра́иль (ивр. יִשְׂרָאֵל‎, араб. إِسْرَائِيل‎), официально: Госуда́рство Изра́иль (ивр. מְדִינַת יִשְׂרָאֵל‎ Медина́т Исраэ́ль, араб. دَوْلَة إِسْرَائِيل‎ Даула́т Исра'и́ль) — государство на Ближнем Востоке.



Ира́н (ایران [ʔiˈɾɒn]), с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. جمهوری اسلامی ایران‎ — Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н; до 1935 страна была известна также как Пе́рсия) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.

