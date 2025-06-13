Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Залей это в машинку — и прощайся с плесенью навсегда
SPF, сияние и кое-что водостойкое: магия косметички для отпуска
Россияне смогут сэкономить на овощах: где продают самые дешёвые огурцы и помидоры
Тренировки без перегрузок: как умно нарастить мышцы без марафонов в спортзале
Машина не заводится с первого раза: это не погода — это предупреждение
Джунгли без этих птиц уже не будут прежними
Хрустящие до заморозков — если начать в июне: как поливать огурцы, чтобы плодоносили до сентября
За кулисами жизни стюардессы: откровения, которых никто не ожидал
Каждое утро по две штуки — и вы не узнаете себя: завтрак, который насыщает, лечит и улучшает память

Туристы застряли, самолёты не летят: как военный конфликт нарушил отдых

2:43
Туризм

Конфликт между Израилем и Ираном сказывается не только на политике, но и на жизни обычных туристов. Уже сейчас воздушное сообщение между ОАЭ и другими странами даёт сбои — и последствия затрагивают десятки тысяч путешественников, включая россиян.

Самолёт Emirates
Фото: flickr.com by Kambui, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Самолёт Emirates

Туристы застряли, рейсы отменены

В Объединённых Арабских Эмиратах начался настоящий коллапс в сфере авиаперевозок. Закрытое воздушное пространство над Ираном и Израилем привело к тому, что авиакомпании — как местные Emirates, Etihad и Flydubai, так и российские "Аэрофлот" и "Победа" — вынуждены экстренно пересматривать маршруты, отменять рейсы и задерживать вылеты.

Некоторые туристы, уже находящиеся в ОАЭ, не могут вернуться домой. Другие не смогли вылететь на отдых — несмотря на купленные билеты и туры.

Что происходит с рейсами сейчас

По данным на утро 13 июня, рейсы Emirates между Россией и ОАЭ всё ещё выполняются по расписанию. Однако ситуация стремительно меняется.

Так, утренний рейс "Аэрофлота" SU 520 из Москвы в Дубай уже отменён. У Flydubai рейс FZ 968 из Внуково задержали почти на весь день — с 05:15 до 19:00. Но, по мнению экспертов, его тоже, скорее всего, отменят. Следующий рейс этой же авиакомпании — FZ 990 — и вовсе уже вычеркнут из расписания.

Есть и более сложные случаи: самолёт "Победы", вылетевший из Москвы в Абу-Даби (рейс DP 753), успел долететь до пункта назначения до начала военных действий. А вот его обратный рейс — DP 754 — уже не смог вылететь: лайнер застрял в столице ОАЭ.

Удары по туризму и бизнесу

Эти сбои — не просто неудобство. ОАЭ сильно зависят от туризма, и такие ситуации напрямую бьют по экономике страны. В краткосрочной перспективе последствия будут следующими:

  • Снижение турпотока: туристы, опасаясь нестабильности, отменяют поездки;
  • Дополнительные траты: вынужденное продление пребывания за границей обходится недёшево;
  • Потеря доверия: нарушенные планы подрывают репутацию Эмиратов как безопасного и стабильного направления;
  • Срыв деловых поездок: бизнес-контракты и встречи оказываются под угрозой.

Остаётся надеяться, что ситуация стабилизируется в ближайшее время. Но пока туристам стоит быть готовыми к неожиданностям — и внимательно следить за обновлениями авиакомпаний.

Уточнения

Изра́иль (ивр. יִשְׂרָאֵל‎, араб. إِسْرَائِيل‎), официально: Госуда́рство Изра́иль (ивр. מְדִינַת יִשְׂרָאֵלМедина́т Исраэ́ль, араб. دَوْلَة إِسْرَائِيلДаула́т Исра'и́ль) — государство на Ближнем Востоке.

Ира́н (ایران [ʔiˈɾɒn]), с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. جمهوری اسلامی ایران‎ — Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н; до 1935 страна была известна также как Пе́рсия) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Авто
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Домашние животные
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки Аудио 
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Авто
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить Аудио 
Популярное
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь

Мастер педикюра может узнать о вас больше, чем вы думаете — по ногтям, мозолям и форме стоп. Читайте, что именно выдают ваши ноги.

Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Фанаты в восторге: легендарная рок-группа 60-х до сих пор удерживает рекорд альбома 50 лет спустя
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Никаких банок и кипячения: огурцы, которые готовы через час — и вкуснее не бывает
Никаких банок и кипячения: огурцы, которые готовы через час — и вкуснее не бывает
Последние материалы
Туристы застряли, самолёты не летят: как военный конфликт нарушил отдых
Обычная бутылка — смертельное оружие для микробов
Одной капли достаточно, чтобы тля исчезла — и это не магия
Шина медленно спускает: один трюк покажет, где прячется утечка
Дмитрий Маликов открыл тёмную сторону своей жизни: как звезда справляется с неврозами?
Не только любовь: эти породы требуют регулярных трат на лечение
Кожа больше не как в 20? Пять шагов, которые реально помогают
Атака на Иран: как это отразилось на мировых ценах на нефть
Выбираем лучший смарт-браслет для тренировок на открытом воздухе: ТОП 8 моделей
Дачники делают это тайком каждое лето: рецепт чесночной кашицы против болезней помидоров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.