Почему бронировать отель с телефона — выгоднее, чем с ноутбука

1:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вы всё ещё бронируете отели с ноутбука? Возможно, зря. Эксперты утверждают, что использование мобильного телефона может сэкономить значительную сумму, особенно при бронировании через популярные сервисы.

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина в синей рубашке за столом печатает на ноутбуке

Секрет в мобильных предложениях — многие туристические платформы, такие как Booking. com и Expedia, предоставляют эксклюзивные скидки именно через свои приложения. Одна из путешественниц сэкономила £270 на жилье в Амстердаме, воспользовавшись мобильной версией Booking. com. В другом случае бронирование отеля во Флоренции через приложение Expedia обошлось почти на £100 дешевле, чем через сайт на ноутбуке.

Это касается не только жилья. При бронировании авиабилетов эксперт советует всегда проверять цену напрямую у авиакомпании. Туристические агрегаторы часто добавляют скрытые комиссии, делая итоговую стоимость выше. Кроме того, при бронировании напрямую можно получить бесплатные услуги, такие как выбор места или багаж.

Не стоит переплачивать и за выбор мест в самолёте. Многие авиакомпании, включая Ryanair, автоматически стараются рассаживать группы рядом, особенно если вы зарегистрируетесь вовремя. Только в исключительных случаях стоит доплатить за конкретные места.

Дополнительные советы:

Страховку выгоднее покупать у сторонней страховой компании, а не у проката авто — она надёжнее и дешевле.

Обмен валюты в аэропорту — худший выбор. Курсы там завышены, лучше использовать банковские карты с выгодным курсом или снять наличные в банкомате.

Маленькие хитрости бронирования могут значительно повлиять на бюджет путешествия. Иногда всё, что нужно — просто сменить устройство или перепроверить цену напрямую.

Уточнения

Booking com — система интернет-бронирования отелей, основанная в 1996 году в Амстердаме (Нидерланды).



Expedia Group — американская глобальная туристическая компания. Expedia Group включает в себя сайты, которые в основном являются организаторами проезда и движками метапоиска. (CarRentals.com, CheapTickets, Expedia.com, HomeAway, Hotels.com, Hotwire.com, Orbitz, Travelocity, Trivago и Venere.com).

