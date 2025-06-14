Вертикальная укладка вещей в чемодан — как уместить на 50% больше вещей

1:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мы все через это проходили: бои с молниями на чемодане, попытки уложить весь гардероб в одну сумку. Советы по упаковке варьируются от кубиков до вакуумных пакетов, но TikTok предлагает ещё один — вертикальная упаковка чемодана прямо на кровати.

Фото: flickr.com by Maurizio Pesce, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ чемодан в аэропорту

Блогерша Элин в видео, набравшем 8,6 млн просмотров, показывает, как ставит пустой чемодан вертикально на кровать и укладывает одежду слоями, как в шкафу. Такой способ, по её словам, не только экономит место, но и позволяет легко увидеть все вещи по приезде в отель.

Мнения разделились: одни восхищаются: "Я так делаю уже пять лет, помещается на 50% больше вещей!" Другие критикуют: "Ставить колёса на кровать — это просто чёрт знает что!" Хотя Элин подстелила полотенце, некоторых это не успокоило.

Среди прочих лайфхаков — "чемодан в чемодане". Пользователь Reddit предложил идею взять в поездку маленький чемодан, вложив его в большой, чтобы на обратном пути, после шопинга, использовать оба. Авиапассажиры подтвердили: способ рабочий, главное — соблюдать весовые ограничения.

Ещё один совет: самую тяжёлую одежду надевайте на себя, чтобы освободить место в багаже. А кто-то даже наполняет дорожные подушки одеждой — правда, будьте готовы к лишним вопросам на контроле.

Вертикальная укладка, двойной чемодан и подушки с одеждой — современный багаж превращается в настоящую головоломку. Но ради идеального отпуска, похоже, можно попробовать всё!

Уточнения

TikTok («ТикТок») — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий китайской компании ByteDance.

