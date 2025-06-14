Кубань готовится к взрыву туризма: этот секрет откроет новые горизонты отдыха!

2:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Летний сезон на Черноморском побережье Кубани стартует с рекордной загрузкой — 60% мест уже забронировано, а глубина планирования поездок достигает 4 месяцев. Туристов этим летом будут принимать 10,8 тыс. средств размещения с общим номерным фондом 247 тыс. номеров.

Фото: commons.wikimedia.org by 23vladimir, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Новомихайловка, Краснодарский край, Туапсинский район

Как сказал в интервью ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, в регионе активно развивается инфраструктура: с начала года уже открыты 12 новых объектов на 900 номеров, до конца года появятся ещё 25, что даст дополнительные 2000+ номеров. За последние 5 лет число 4-5-звёздочных отелей выросло в полтора раза.

Курортный сектор привлекает масштабные инвестиции — в стадии реализации находятся 65 соглашений на общую сумму почти 743 млрд рублей. К 2030 году планируется создать 50 тыс. новых номеров и увеличить турпоток на 5 млн человек в год.

Туристическая привлекательность региона продолжает расти: с начала 2025 года Краснодарский край уже посетили более 4 млн человек, что на 3,5% выше уровня прошлого года, несмотря на последствия ЧС в районе Керченского пролива.

Особое внимание уделяется диверсификации турпродукта. Сейчас в регионе работают более 730 объектов турпоказа: этнографические деревни, природные локации, промышленные и аграрные кластеры. Быстро развивается эногастрономический туризм — за 10 лет число виноделен выросло в шесть раз.

Для самостоятельных и организованных путешествий доступны 291 туристический маршрут: от пеших и веломаршрутов до водных, авто- и мото-путешествий. Также туристы могут выбрать из 211 экскурсионных маршрутов, включая 53 патриотических.

Уточнения

Краснода́рский край (неофициально — Кубань) — субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе страны. Входит в состав Южного федерального округа. Граничит с Ростовской областью, Ставропольским краем, Карачаево-Черкесией, Адыгеей и Абхазией. По морю через Керченский пролив граничит с Крымом.

