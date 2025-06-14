Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кроссоверы до 30 тысяч км — а уже на вторичке: топ китайцев, от которых бегут
Загадка летнего холода: что ждёт дачников в условиях непредсказуемой погоды
Не путай старые и новые побеги: секретная схема обрезки малины для максимального плодоношения
Поднялся из глубин: новый остров внезапно появился в Каспийском море — но не всё так просто
Эти процедуры заменяют спорт и диету — жир уходит без усилий
Вот почему ваш кот выбирает именно шторы — и как его переубедить
Бренды или нет? Почему покупатели отказываются от раскрученных марок
IT-специалист из Индии спасся от увольнения благодаря нейросети.
Ксения Бородина раскрывает душу: вот что она сказала о любви в день рождения Николая Сердюкова

Кубань готовится к взрыву туризма: этот секрет откроет новые горизонты отдыха!

2:10
Туризм

Летний сезон на Черноморском побережье Кубани стартует с рекордной загрузкой — 60% мест уже забронировано, а глубина планирования поездок достигает 4 месяцев. Туристов этим летом будут принимать 10,8 тыс. средств размещения с общим номерным фондом 247 тыс. номеров.

Новомихайловка, Краснодарский край, Туапсинский район
Фото: commons.wikimedia.org by 23vladimir, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новомихайловка, Краснодарский край, Туапсинский район

Как сказал в интервью ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, в регионе активно развивается инфраструктура: с начала года уже открыты 12 новых объектов на 900 номеров, до конца года появятся ещё 25, что даст дополнительные 2000+ номеров. За последние 5 лет число 4-5-звёздочных отелей выросло в полтора раза.

Курортный сектор привлекает масштабные инвестиции — в стадии реализации находятся 65 соглашений на общую сумму почти 743 млрд рублей. К 2030 году планируется создать 50 тыс. новых номеров и увеличить турпоток на 5 млн человек в год.

Туристическая привлекательность региона продолжает расти: с начала 2025 года Краснодарский край уже посетили более 4 млн человек, что на 3,5% выше уровня прошлого года, несмотря на последствия ЧС в районе Керченского пролива.

Особое внимание уделяется диверсификации турпродукта. Сейчас в регионе работают более 730 объектов турпоказа: этнографические деревни, природные локации, промышленные и аграрные кластеры. Быстро развивается эногастрономический туризм — за 10 лет число виноделен выросло в шесть раз.

Для самостоятельных и организованных путешествий доступны 291 туристический маршрут: от пеших и веломаршрутов до водных, авто- и мото-путешествий. Также туристы могут выбрать из 211 экскурсионных маршрутов, включая 53 патриотических.

Уточнения

Краснода́рский край (неофициально — Кубань) — субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе страны. Входит в состав Южного федерального округа. Граничит с Ростовской областью, Ставропольским краем, Карачаево-Черкесией, Адыгеей и Абхазией. По морю через Керченский пролив граничит с Крымом.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага
Домашние животные
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага Аудио 
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Красота и стиль
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Три капли — и никакой фитофторы: как защитить урожай томатов
Садоводство, цветоводство
Три капли — и никакой фитофторы: как защитить урожай томатов Аудио 
Популярное
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову

Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли вторую свадьбу, чтобы отпраздновать 20-летие своей любви. Гости дарили красивые подарки, но Подольская уверяет, что свадьба была не ради денег.

Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Соседи будут жаловаться, а вы — страдать: 5 деревьев, которые лучше не сажать
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Анна Асти рассказала о причинах ухода от продюсера Артика
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага
Еда на круизах: что скрывают рестораны на круизных лайнерах
Еда на круизах: что скрывают рестораны на круизных лайнерах
Последние материалы
Кроссоверы до 30 тысяч км — а уже на вторичке: топ китайцев, от которых бегут
Загадка летнего холода: что ждёт дачников в условиях непредсказуемой погоды
Не путай старые и новые побеги: секретная схема обрезки малины для максимального плодоношения
Поднялся из глубин: новый остров внезапно появился в Каспийском море — но не всё так просто
Эти процедуры заменяют спорт и диету — жир уходит без усилий
Вот почему ваш кот выбирает именно шторы — и как его переубедить
Бренды или нет? Почему покупатели отказываются от раскрученных марок
IT-специалист из Индии спасся от увольнения благодаря нейросети.
Кубань готовится к взрыву туризма: этот секрет откроет новые горизонты отдыха!
Ксения Бородина раскрывает душу: вот что она сказала о любви в день рождения Николая Сердюкова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.