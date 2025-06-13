Шесть лет в небе без билета: как один человек обманул всю авиационную индустрию

Он не был ни пилотом, ни стюардом, ни сотрудником аэропорта. Но это не помешало Тайрону Александру из Флориды бесплатно летать по США целых шесть лет. С 2018 по 2024 год мужчина совершил 34 авиаперелёта и планировал ещё более 120 — и всё это под видом сотрудника авиакомпании.
35-летний Тайрон получил доступ к системе внутренних бронирований, предназначенной для работников авиакомпаний, с помощью поддельных документов.
По данным CBS News, он изготовил около 30 фальшивых удостоверений и указывал ложную информацию о трудоустройстве, чтобы проникнуть в зоны безопасности аэропортов и пользоваться льготами, доступными исключительно для персонала.
5 июня Александра признали виновным сразу по нескольким статьям, включая:
Теперь ему грозит до 30 лет лишения свободы.
Следствие отмечает, что Тайрон действовал уверенно и осторожно. Он не просто подделывал бейджи, но и вел себя так, будто действительно был частью команды авиакомпаний.
Отлаженные схемы, правдоподобные документы и знание внутренних процессов помогали ему оставаться незамеченным годами.
Но, как говорится, ничто не длится вечно. В какой-то момент подозрения всё же возникли, и после начала расследования масштаб аферы оказался куда больше, чем думали изначально.
Подделка документов — это процесс создания или изменения официальных документов с целью обмана или незаконной выгоды. Это может охватывать различные виды документов, такие как удостоверения личности, паспорта, водительские права, дипломы, банковские документы и.т.д.
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