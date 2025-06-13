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Шесть лет в небе без билета: как один человек обманул всю авиационную индустрию

1:47
Туризм

Он не был ни пилотом, ни стюардом, ни сотрудником аэропорта. Но это не помешало Тайрону Александру из Флориды бесплатно летать по США целых шесть лет. С 2018 по 2024 год мужчина совершил 34 авиаперелёта и планировал ещё более 120 — и всё это под видом сотрудника авиакомпании.

Мужчина в аэропорту
Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Мужчина в аэропорту

Масштабная афера, замаскированная под форму

35-летний Тайрон получил доступ к системе внутренних бронирований, предназначенной для работников авиакомпаний, с помощью поддельных документов.

По данным CBS News, он изготовил около 30 фальшивых удостоверений и указывал ложную информацию о трудоустройстве, чтобы проникнуть в зоны безопасности аэропортов и пользоваться льготами, доступными исключительно для персонала.

Суд и возможное наказание

5 июня Александра признали виновным сразу по нескольким статьям, включая:

  • мошенничество с использованием электронных средств,
  • незаконное проникновение в охраняемые зоны под ложным предлогом.

Теперь ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Как удалось скрываться так долго?

Следствие отмечает, что Тайрон действовал уверенно и осторожно. Он не просто подделывал бейджи, но и вел себя так, будто действительно был частью команды авиакомпаний.

Отлаженные схемы, правдоподобные документы и знание внутренних процессов помогали ему оставаться незамеченным годами.

Но, как говорится, ничто не длится вечно. В какой-то момент подозрения всё же возникли, и после начала расследования масштаб аферы оказался куда больше, чем думали изначально.

Уточнения

Подделка документов — это процесс создания или изменения официальных документов с целью обмана или незаконной выгоды. Это может охватывать различные виды документов, такие как удостоверения личности, паспорта, водительские права, дипломы, банковские документы и.т.д.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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