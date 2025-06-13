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Закон 1903 года всё ещё действует: французский запрет, о котором не предупреждают туристов

2:08
Туризм

Если этим летом вы вдруг планируете поездку во Францию, и не прочь освежиться в бассейне, стоит заранее узнать одну особенность, которая может неожиданно испортить отпуск. Дело в том, что во французских общественных бассейнах мужчинам запрещено носить свободные шорты или пляжные плавки. Да-да, придётся оставить любимые бордшорты в чемодане и выбрать более облегающую модель.

Бассейн
Фото: commons.wikimedia.org by Jesper Stechmann, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Бассейн

Почему запрещены свободные плавки?

Ответ — гигиена. Ещё в 1903 году был принят закон, запрещающий вход в бассейн в той одежде, которую носят вне воды.

А шорты часто используют не только для плавания, но и как обычную летнюю одежду — гуляют в них по городу, сидят на скамейках и даже едут в метро.

Всё это может привести к попаданию грязи, пыли и даже хлопковых волокон в бассейн. А мокрый хлопок вдобавок делает пол вокруг скользким.

Speedo — это не единственный выход

Не паникуйте: откровенные плавки-бикини — не единственный вариант. Подойдут и специальные обтягивающие шорты, например, "джаммеры" — они закрывают ноги до колена, выглядят сдержаннее, но по-прежнему соответствуют требованиям.

Главное — плотное прилегание и материал, подходящий для купальных костюмов. Также во многих бассейнах обязательно наличие плавательной шапочки, вне зависимости от длины волос. Универсальные модели вроде Firesara подойдут и мужчинам, и женщинам.

Лучше предупредить, чем расстроить ребёнка

В некоторых местах правила могут быть мягче, но лучше не рисковать, особенно если с вами дети, для которых поход в бассейн — важная часть отдыха. Просто заранее проверьте, какие требования действуют в вашем отеле, кемпинге или аквапарке.

Кстати, власти Франции также запрещают буркини, а при выборе купальника для ребёнка стоит отдать предпочтение ярким цветам — они лучше видны под водой и помогают обеспечить безопасность.

Уточнения

Бассе́йн — искусственный водоём как спортивное сооружение.

Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА:) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света. Столица — Париж. Девиз Республики — "Свобода, равенство, братство", её принцип — правление народа, народом и для народа.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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