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История Японии в одном месте: место силы между Токио и Осакой, о котором молчат гиды

2:35
Туризм

Пока туристы устремляются в Токио и Киото, между этими мегаполисами скрывается настоящий культурный клад — город Окадзаки. Его редко включают в стандартные маршруты, но именно здесь сочетаются история, традиции и настоящая японская душа. А главное — вы не будете теряться в толпах и сможете по-настоящему почувствовать атмосферу страны.

Япония, культура, замки
Фото: commons.wikimedia.org by Alpsdake, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Япония, культура, замки

Где цветёт сакура и рождались сёгуны

Главная достопримечательность — замок Окадзаки. Построенный в XV веке и перестроенный кланом Токугава, он стал местом рождения одного из величайших правителей Японии — Токугавы Иэясу.

Этот человек положил начало эпохе Эдо — времени стабильности и изоляции, о котором до сих пор говорят с благоговением. Летом в его честь в городе проходит один из самых ярких фестивалей.

Замок окружён рвами, старыми стенами и зеленью. А внутри — музей с артефактами, костюмированными представлениями и смотровой площадкой. Не забудьте заглянуть в Музей буси Иэясу и Микавы — там история самураев оживает буквально на глазах.

Сакура, сливы и фейерверки

Окадзаки особенно хорош весной. В парке Минами цветёт более 200 сливовых деревьев — это волшебство начинается в феврале.

Затем в марте и апреле приходит очередь сакуры: 800 вишнёвых деревьев расцветают вокруг замка. Улицы оживают, набережные заполняются торговцами, народ наслаждается "ханами" — традицией любования цветами.

Летом город гремит фейерверками. Фестиваль Ханаби-кай — это не просто шоу, а настоящий праздник, ради которого люди приезжают заранее, чтобы занять лучшие места.

Вкус Окадзаки — хатчо мисо

Город славится своей уникальной мисо-пастой, которую здесь делают вручную уже 800 лет. Хатчо мисо — густая, насыщенная, тёмная, и когда-то подавалась исключительно императору.

Загляните на экскурсию в местную "пивоварню" или попробуйте блюда с мисо в ресторане Ichikawa. А если хочется морепродуктов — отправляйтесь в Камогаву, местные знают, что там вкуснее всего.

Как добраться?

До Окадзаки нет прямого синкансена, но добраться несложно: с пересадками от Токио, Киото или Осаки дорога займёт около 2-3,5 часов. Ближайший аэропорт — Нагоя.

Уточнения

Токуга́ва Иэя́су (яп. 徳川 家康, 31 января 1543 года — 1 июня 1616 года) — принц Минамото, дипломат и военачальник, основатель династии сёгунов Токугава. Ближайший сподвижник и последователь Оды Нобунаги и Тоётоми Хидэёси, завершивший создание централизованного феодального государства в Японии.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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