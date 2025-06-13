Тайна китайского богатства: как бывшая деревня обогнала Силиконовую долину

2:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда дело дошло до трансформации, китайский Шэньчжэнь не просто попробовал — он сделал невозможное. Всего несколько десятилетий назад это была скромная хакка-деревня, жившая за счёт соляных разработок. Сегодня — мегаполис с населением более 17 миллионов человек, признанный самым быстрорастущим центром богатства в мире.

Фото: commons.wikimedia.org by Iwona Rege, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Китай, богатство, урбанистика

История успеха началась в 1980 году, когда Шэньчжэнь получил статус особой экономической зоны. Это решение открыло дорогу к масштабной урбанизации, переходу от сельского хозяйства к технологиям, строительству передовой инфраструктуры и превращению города в надёжную бизнес-платформу.

Лидеры рейтинга богатства

По данным отчёта Henley & Partners и New World Wealth за 2025 год, за последние 10 лет число миллионеров в Шэньчжэне выросло на 142%. Сегодня здесь живут:

50 800 миллионеров

156 центри-миллионеров

22 миллиардера

Город превзошёл по темпам роста даже такие перспективные направления, как Скоттсдейл (США) и Бангалор (Индия).

Что делает Шэньчжэнь уникальным?

Производственные мощности мирового уровня

Удобство транспортной логистики и доступ к портам

Концентрация гигантов — Huawei, Tencent, BYD, ZTE

Сильная кадровая база и поддержка инноваций

"Шэньчжэнь — вероятно, ведущий город в мире по таким технологиям, как электроника, электромобили, 5G, дроны и энергетика", — отметил журналист Эндрю Амойлс из New World Wealth.

Город креативности

Шэньчжэнь — первый в Китае город дизайна ЮНЕСКО. Здесь активно развиваются архитектура, мода, промышленный и графический дизайн.

Участие в Сети творческих городов ЮНЕСКО делает его не только техноцентром, но и местом, где ценят креативность.

Шэньчжэнь — это город, где богатство встречается с идеями, а возможности — с амбициями.

Уточнения

Шэньчжэ́нь (иер. трад. 深圳, упр. 深圳, пиньинь: Shēnzhèn, палл.: Шэньчжэнь, буквально — «глубокая межа») — город субпровинциального значения в провинции Гуандун на юге Китайской Народной Республики, граничит с Гонконгом. Крупный промышленный, финансовый и транспортный центр экономического региона дельты Жемчужной реки и всей страны в целом.

