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Секретная деревня на острове: уникальное поселение на краю Греции — и это не миф

2:05
Туризм

На самом западе Греции, всего в 43 морских милях от итальянского побережья, затерялась деревня с поразительной историей. Расположена она на острове Отонон — самом удалённом в Ионическом архипелаге.

Греция, деревни, история
Фото: Национальный туристический портал
Греция, деревни, история

Это место поражает не только своей природной красотой, но и уникальной социальной структурой: все местные жители носят одну фамилию — Κατέχης (Катерина). Её происхождение связано со словом "владеть" — ведь первыми, кто обосновался здесь, были именно те, кто "завладел" этой землёй.

История, спрятанная от моря

Когда-то первые поселенцы с материка выбрали это место не случайно. Оно позволяло видеть море, но при этом оставаться незаметным с воды. Такая стратегия спасала от пиратов, которые веками терроризировали греческое побережье.

Одним из памятников тех жестоких времён является каменный крест, установленный в 1833 году. Он был возведён в память о резне, учинённой пиратами под предводительством Барбароссы в 1537 году.

Архитектура и повседневность

Дома здесь — небольшие, из камня и черепицы, в духе традиционной архитектуры Эпира. Почти в каждом — частная маслодавильня, ведь оливковое масло здесь не просто продукт, а часть жизни.

Узкие мощёные улочки источают ароматы цветов и ведут к уютным уголкам, где время будто остановилось. В самом высоком месте деревни возвышается церковь Святого Георгия, построенная в 1864 году.

Природа, которая захватывает

Прогулка по району "Ксилосермы” — это не просто маршрут, а опыт. Виды на отвесные скалы, разноцветные цветы и бескрайнее море с видом на Италию особенно впечатляют на закате.

Если вам хочется увидеть Грецию без толп туристов, с живой историей, необычными людьми и нетронутой природой — это место точно стоит добавить в свой маршрут.

Уточнения

Барбаро́сса Хызы́р Хайредди́н-паша́ (также известен как Хызыр-реис; 1475 — 4 июля 1546) — османский корсар, флотоводец и вельможа. Командуя корсарским флотом, после смерти своего брата Аруджа Барбароссы I, стал правителем Алжира, а затем адмиралом Османской империи.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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