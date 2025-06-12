Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Необычный грызун, который не стареет: как голый землекоп может научить нас жить дольше
Ушли с конвейера, но не с дорог: эти машины не стареют, а становятся легендами
Ночью огурцы под угрозой: когда стоит и не стоит их накрывать
Опыт стюардессы: какие предметы могут вызвать конфискацию в аэропорту — не повторяйте этих ошибок
Суперскидки на фрукты: абрикосы, персики и нектарины подешевеют до 60%
Остатки пиццы обретают вторую жизнь: хрустящий трюк превратит ужин в салатный шедевр
Как определить свой биологический возраст? Что говорит наука о старении
Забудьте о ботоксе — вот как реально омолодить лицо без уколов
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно

Еда на круизах: что скрывают рестораны на круизных лайнерах

2:12
Туризм

"Всё включено" на круизах звучит заманчиво — шведский стол, рестораны, бесконечные угощения. Но за этим гастрономическим раем скрывается менее аппетитная правда: тонны еды ежедневно оказываются… в мусоре. Почему так происходит, и что с этим делают?

Лайнер
Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Bleister, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лайнер

Море еды — и столько же отходов

Круизный формат провоцирует избыточное потребление. Еды на борту много, готовится она с запасом — вдруг кто-то захочет взять ещё тарелочку. Итог? Остатки. Очень много остатков.

"Что случается со всей этой едой?" — вопрос, который тревожит многих. Один случай, просочившийся в интернет, шокировал общественность: сотрудник кухни заснял, как еда просто выбрасывается за борт.

Свет в конце трюма: есть и хорошие примеры

К счастью, не все так мрачно. Некоторые операторы ищут решения:

  • Costa Cruises сотрудничает с фондом Banco Food. Еда, не попавшая к пассажирам, не отправляется в океан — её передают благотворительным организациям. Это помогает и людям, и планете.
  • Royal Caribbean пошли по пути технологий: с помощью ИИ их цифровая платформа анализирует, сколько пищи действительно нужно. Результат — сокращение отходов почти на 50%. Умный подход к еде — в действии.

Пассажиры тоже в ответе

Важно помнить: компании могут стараться, но многое зависит от самих путешественников. Чем больше человек набрал, но не доел — тем больше будет выброшено.

Потому круизные линии начинают кампании по обучению гостей бережному отношению к еде. Это шаг к культуре, где уважают и труд поваров, и ресурсы планеты.

Остатки еды на круизах — не только цифры

За кулисами праздничных ужинов скрывается проблема, которую больше нельзя игнорировать. Остатки еды — это не просто статистика, а вызов, на который должны ответить и компании, и пассажиры.

Только тогда гастрономическое удовольствие на борту будет действительно устойчивым.

Уточнения

Круи́з (англ  cruise) в первоначальном значении — морское путешестви. Круизные яхты полностью экипированы всем необходимым для жизни (спальные места, холодильник, плита, туалет, душ). Сейчас популярны круизы на круизных морских судах, которые представляют собой целые города.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Красота и стиль
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь Аудио 
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Авто
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Авто
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку Аудио 
Популярное
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку

Семь марок, семь характеров — выбираем надёжный автомобиль, который не подведёт на трассе и не вымотает в сервисе. Есть и стиль, и смысл.

Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Фанаты в восторге: легендарная рок-группа 60-х до сих пор удерживает рекорд альбома 50 лет спустя
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Автокредиты перестали брать: названы причины, по котором люди отказываются от таких покупок
В этих регионах бензин дешевле воды: водители не считают литры, а заливают до щелчка
Погребняк прокомментировала пикантные слухи о певце Шамане
Погребняк прокомментировала пикантные слухи о певце Шамане
Последние материалы
Необычный грызун, который не стареет: как голый землекоп может научить нас жить дольше
Ушли с конвейера, но не с дорог: эти машины не стареют, а становятся легендами
Ночью огурцы под угрозой: когда стоит и не стоит их накрывать
Опыт стюардессы: какие предметы могут вызвать конфискацию в аэропорту — не повторяйте этих ошибок
Суперскидки на фрукты: абрикосы, персики и нектарины подешевеют до 60%
Остатки пиццы обретают вторую жизнь: хрустящий трюк превратит ужин в салатный шедевр
Как определить свой биологический возраст? Что говорит наука о старении
Забудьте о ботоксе — вот как реально омолодить лицо без уколов
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Орех, который помогает худеть: съешь 30 штук и удивишься результату
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.