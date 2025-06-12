Еда на круизах: что скрывают рестораны на круизных лайнерах

2:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

"Всё включено" на круизах звучит заманчиво — шведский стол, рестораны, бесконечные угощения. Но за этим гастрономическим раем скрывается менее аппетитная правда: тонны еды ежедневно оказываются… в мусоре. Почему так происходит, и что с этим делают?

Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Bleister, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лайнер

Море еды — и столько же отходов

Круизный формат провоцирует избыточное потребление. Еды на борту много, готовится она с запасом — вдруг кто-то захочет взять ещё тарелочку. Итог? Остатки. Очень много остатков.

"Что случается со всей этой едой?" — вопрос, который тревожит многих. Один случай, просочившийся в интернет, шокировал общественность: сотрудник кухни заснял, как еда просто выбрасывается за борт.

Свет в конце трюма: есть и хорошие примеры

К счастью, не все так мрачно. Некоторые операторы ищут решения:

Costa Cruises сотрудничает с фондом Banco Food. Еда, не попавшая к пассажирам, не отправляется в океан — её передают благотворительным организациям. Это помогает и людям, и планете.

Royal Caribbean пошли по пути технологий: с помощью ИИ их цифровая платформа анализирует, сколько пищи действительно нужно. Результат — сокращение отходов почти на 50%. Умный подход к еде — в действии.

Пассажиры тоже в ответе

Важно помнить: компании могут стараться, но многое зависит от самих путешественников. Чем больше человек набрал, но не доел — тем больше будет выброшено.

Потому круизные линии начинают кампании по обучению гостей бережному отношению к еде. Это шаг к культуре, где уважают и труд поваров, и ресурсы планеты.

Остатки еды на круизах — не только цифры

За кулисами праздничных ужинов скрывается проблема, которую больше нельзя игнорировать. Остатки еды — это не просто статистика, а вызов, на который должны ответить и компании, и пассажиры.

Только тогда гастрономическое удовольствие на борту будет действительно устойчивым.

Уточнения

Круи́з (англ cruise) в первоначальном значении — морское путешестви. Круизные яхты полностью экипированы всем необходимым для жизни (спальные места, холодильник, плита, туалет, душ). Сейчас популярны круизы на круизных морских судах, которые представляют собой целые города.

