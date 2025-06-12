Еда на круизах: что скрывают рестораны на круизных лайнерах

"Всё включено" на круизах звучит заманчиво — шведский стол, рестораны, бесконечные угощения. Но за этим гастрономическим раем скрывается менее аппетитная правда: тонны еды ежедневно оказываются… в мусоре. Почему так происходит, и что с этим делают?
Круизный формат провоцирует избыточное потребление. Еды на борту много, готовится она с запасом — вдруг кто-то захочет взять ещё тарелочку. Итог? Остатки. Очень много остатков.
"Что случается со всей этой едой?" — вопрос, который тревожит многих. Один случай, просочившийся в интернет, шокировал общественность: сотрудник кухни заснял, как еда просто выбрасывается за борт.
К счастью, не все так мрачно. Некоторые операторы ищут решения:
Важно помнить: компании могут стараться, но многое зависит от самих путешественников. Чем больше человек набрал, но не доел — тем больше будет выброшено.
Потому круизные линии начинают кампании по обучению гостей бережному отношению к еде. Это шаг к культуре, где уважают и труд поваров, и ресурсы планеты.
За кулисами праздничных ужинов скрывается проблема, которую больше нельзя игнорировать. Остатки еды — это не просто статистика, а вызов, на который должны ответить и компании, и пассажиры.
Только тогда гастрономическое удовольствие на борту будет действительно устойчивым.
Круи́з (англ cruise) в первоначальном значении — морское путешестви. Круизные яхты полностью экипированы всем необходимым для жизни (спальные места, холодильник, плита, туалет, душ). Сейчас популярны круизы на круизных морских судах, которые представляют собой целые города.
Семь марок, семь характеров — выбираем надёжный автомобиль, который не подведёт на трассе и не вымотает в сервисе. Есть и стиль, и смысл.