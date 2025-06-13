Сандалии с носками и белые балахоны: что не стоит надевать на пляж в 2025 году

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Что надеть на пляж в 2025 году, чтобы не стать объектом всеобщего осуждения? Опрос более 11 тысяч россиян выявил самые раздражающие пляжные образы, которые лучше оставить дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Narek75, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пляж в Адлере

Мужчинам стоит забыть о сандалиях с носками — этот тренд, похоже, окончательно устарел. Также не приветствуются полупрозрачные белые рубашки на мужчинах с избыточным весом, которые в народе уже окрестили "белыми балахонами святого пузика 45+". Футболки с провокационными надписями вроде "Пивозавр", советской символикой или флагами недружественных стран тоже лучше оставить для других случаев.

Женщинам стоит быть осторожнее с парфюмом и макияжем. Слишком сладкие и терпкие ароматы, а также яркая красная помада могут вызвать недовольство окружающих независимо от того, ищете ли вы новых знакомств или отдыхаете с семьёй.

Что касается купальников, то в "чёрный список" попали слитные купальники в полоску, модели с американскими флагами, дерзкими надписями, устаревшими космическими принтами, раздельные купальники из неопрена с контрастными линиями, а также купальники с детскими узорами и принтом "турецкий огурец". Завершают список антитрендов пляжные накидки с обилием бахромы и кружева, которые, скорее всего, были куплены в ближайшем к пляжу магазине. Об этом сообщает "Турдом".

Уточнения

Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра.

