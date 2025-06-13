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10 минут, которые спасли жизнь: как пробка стала счастливым билетом для пассажирки Air India

1:24
Туризм

Пробка, стоившая жительнице Индии Бхуми Чаухан нервов и опоздания на рейс Air India AI171 из Ахмадабада в Лондон, в итоге спасла ей жизнь. Женщина опоздала на регистрацию всего на десять минут, что, как оказалось, стало её счастливым билетом.

Аэропорт в Ахмадабаде
Фото: commons.wikimedia.org by Hardik jadeja, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Аэропорт в Ахмадабаде

"Только из-за этих десяти минут я не села на самолёт. Я не могу подобрать слова, чтобы объяснить это", — поделилась потрясённая Чаухан с Republic TV.

Женщина с трудом пришла в себя, представляя, что было бы, если бы она приехала в аэропорт вовремя и села в самолёт. Она также выразила свою благодарность Ганпати Баппа, индуистскому божеству, считая, что именно он уберег её от трагедии.

Трагическое крушение самолёта, произошедшее 12 июня в густонаселённом районе Индии, унесло жизни множества людей. На борту находились 242 человека, и лишь одному пассажиру, сидевшему на месте 11А, чудом удалось выжить. Самолёт рухнул на здание общежития, вызвав масштабные разрушения и многочисленные жертвы. По предварительным данным, около 50 студентов пострадали, а пятерых спасти не удалось. В интернете появились кадры с места катастрофы, запечатлевшие ужасающие последствия крушения.

Уточнения

И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — государство в Южной Азии.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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