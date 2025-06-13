Дагестан под охраной: туристы массово нанимают телохранителей — в чём секрет нового тренда?

В Дагестане наблюдается резкий скачок спроса на частных телохранителей. Туристы не хотят отказываться от поездок в Дагестан, однако здесь становится всё опаснее, поэтому наступило время принимать меры для самозащиты.

Фото: commons.wikimedia.org by Suleymannabiev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Махачкала

По данным Telegram-канала Mash, количество заказов выросло на целых 50% по сравнению с прошлым годом. Причина такого роста — участившиеся случаи стрельбы и покушений на сотрудников полиции в регионе. Всё больше туристов, желающих спокойно осмотреть местные достопримечательности, предпочитают нанимать охрану. Стоимость такой услуги составляет около 30 тысяч рублей за одного человека. В эту сумму входит сопровождение на автомобиле Mercedes и услуги профессионального телохранителя.

Как отмечают сами охранники, их основными клиентами являются бизнесмены из Москвы, которые приезжают в Дагестан с семьями. Важно отметить, что в деятельности частных телохранителей нет ничего противозаконного. Любой телохранитель в Дагестане получил лицензию, разрешающую ему легально оказывать соответствующие услуги.

Уточнения

Дагеста́н официально Респу́блика Дагеста́н, — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Северо-Кавказский федеральный округ и является частью Северо-Кавказского экономического района.

