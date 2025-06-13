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Не потеряйтесь в Китае: три приложения, которые спасут вас от культурного шока

1:53
Туризм

Путешествие по Китаю может стать настоящим испытанием, особенно когда дело касается иероглифов и местной культуры, однако опытные туристы нашли несколько полезных приложений, которые значительно упрощают процесс. Один из таких путешественников поделился своим опытом на платформе "Дзен" в канале "Блог Глеба и Зрелищ". Он рассказал о трёх незаменимых помощниках, без которых легко мог бы растеряться в чужой стране.

Чунцин
Фото: commons.wikimedia.org by Jay Huang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Чунцин

Первым в его списке стало приложение TripCom, которое он считает обязательным для использования. С его помощью можно легко забронировать как отели, так и экскурсии. Особенно приятно, что российские банковские карты работают без проблем, что делает процесс оплаты более удобным.

Следующим важным инструментом стал Alipay. Это приложение позволяет без труда расплачиваться за покупки, достаточно добавить свою иностранную карту. Путешественник отметил, что система принимает платежи до 200 юаней без комиссии, что делает его использование особенно выгодным.

Завершает тройку Amap — навигационное приложение от Alibaba Group. Оно предлагает подробные карты и точную навигацию, что особенно важно в стране с такой сложной инфраструктурой. Путешественник подчёркивает, что Amap работает гораздо лучше, чем Google Maps или другие альтернативы, обеспечивая надёжное руководство по маршрутам и общественному транспорту.

Автор заметил, что Китай — это страна контрастов, где традиции и современные технологии сосуществуют бок о бок. Эти три приложения помогают путешественникам адаптироваться к местным условиям и делают поездку более комфортной, даже если вы впервые оказались в этом удивительном месте.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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