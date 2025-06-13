Свежий воздух и вкус жизни: путешественник назвал страны, где русские чувствуют себя как в сказке

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Алексей Кутовой, за плечами которого немало странствий, поделился личным топом мест, где, по его мнению, наиболее комфортно обосноваться. В своём онлайн-дневнике на платформе "Дзен" он рассказал о странах, которые покорили его сердце и показались наиболее подходящими для жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Diego Delso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кито

Лидером его списка стал Эквадор, где он провёл целых шесть месяцев. Кутовой признался, что после месяца путешествий по стране он решил осесть в Куэнке. Этот город, по его словам, поражает своей красотой и культурой. Расположенный в Андах на высоте 2,5 тысячи метров, он предлагает свежий воздух и приятную температуру круглый год.

Второе место в его личном рейтинге занял Вьетнам. Путешественник отметил доброжелательность местных жителей, благоприятный климат, высокий уровень безопасности и доступные цены, однако предупредил, что российскому менталитету могут быть чужды некоторые местные обычаи и традиции.

Таиланд также попал в список комфортных стран, но Кутовой подчеркнул, что для долгосрочного пребывания там необходимы веские причины. Он отметил, что в Азии в целом сложно почувствовать себя "своим" и часто ощущаешь себя вечным туристом.

Наиболее близкой и понятной для россиян страной, по мнению Кутового, оказалась Турция. Он отметил схожесть менталитетов и возможность легко "сойти за своего". В качестве идеальных мест для жизни он выделил Фетхие и Олюдениз.

Уточнения

Эквадо́р (исп. Ecuador), официальное название — Респу́блика Эквадо́р (исп. República del Ecuador [reˈpuβlika ðel ekwaˈðor]), — унитарное государство на северо-западе Южной Америки.

