Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дмитрий Маликов открыл тёмную сторону своей жизни: как звезда справляется с неврозами?
Не только любовь: эти породы требуют регулярных трат на лечение
Кожа больше не как в 20? Пять шагов, которые реально помогают
Атака на Иран: как это отразилось на мировых ценах на нефть
Выбираем лучший смарт-браслет для тренировок на открытом воздухе: ТОП 8 моделей
Дачники делают это тайком каждое лето: рецепт чесночной кашицы против болезней помидоров
Все кладут его в тесто — а вы попробуйте в фарш: семья будет в восторге
Худеете, но без результатов? 3 проблемы с зубами, которые мешают вам сбросить вес
Перевоплощение за неделю: 7-дневный план для сжигания жира и роста мышц

Цены каждый день новые: Турция превращает отдых в стресс

2:06
Туризм

Турецкий гостиничный рынок бурлит: всё больше отелей отказываются от фиксированных цен и переходят к динамическому ценообразованию, при котором стоимость проживания меняется ежедневно в зависимости от спроса. Это решение вызвало тревогу среди туроператоров, агентов и самих туристов — планировать отпуск становится всё сложнее.

Турецкий отель
Фото: web.archive.org by Антон Никифоров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Турецкий отель

Цены на номера теперь не закрепляются заранее, как раньше. Их формирование напоминает систему авиабилетов, где стоимость может измениться за сутки. Такое новшество подрывает стабильность: туры, забронированные за месяц, могут подорожать уже на следующий день. Туроператоры в панике — они не могут гарантировать цену, а туристы теряют уверенность в завтрашнем дне.

Долгосрочные контракты, некогда основа туристического бизнеса, уходят в прошлое. Многие гостиничные сети отказываются от прежней схемы сотрудничества с турфирмами, предпочитая гибкое управление доходами через цифровые платформы. Это делает ценообразование непрозрачным и затрудняет продажу туров по понятной и стабильной стоимости.

Для агентств это оборачивается настоящим вызовом: непредсказуемость ценообразования усложняет взаимодействие с клиентами и снижает доверие. Для самих туристов отдых превращается в игру на выживание, где нужно постоянно сверяться с текущими расценками.

Ситуацию усугубляет и общий рост цен на отдых в Турции — по оценкам экспертов, он составил от 30% до 100% по сравнению с прошлым годом. Это может оттолкнуть часть туристов от привычного направления.

Тем не менее, россияне остаются лидерами среди иностранных гостей Антальи: за май в регион прибыло почти 492 тысячи человек. Несмотря на общее снижение потока из России с начала года, интерес к Турции сохраняется — пока. Но если ценовая турбулентность продолжится, ситуация может резко измениться.

Уточнения

Анта́лья также Анта́лия (тур. Antalya) — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, который является центром провинции Анталья. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Анна Асти рассказала о причинах ухода от продюсера Артика
Шоу-бизнес
Анна Асти рассказала о причинах ухода от продюсера Артика Аудио 
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Авто
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить Аудио 
Популярное
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь

Мастер педикюра может узнать о вас больше, чем вы думаете — по ногтям, мозолям и форме стоп. Читайте, что именно выдают ваши ноги.

Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Фанаты в восторге: легендарная рок-группа 60-х до сих пор удерживает рекорд альбома 50 лет спустя
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Никаких банок и кипячения: огурцы, которые готовы через час — и вкуснее не бывает
Никаких банок и кипячения: огурцы, которые готовы через час — и вкуснее не бывает
Последние материалы
Дмитрий Маликов открыл тёмную сторону своей жизни: как звезда справляется с неврозами?
Не только любовь: эти породы требуют регулярных трат на лечение
Кожа больше не как в 20? Пять шагов, которые реально помогают
Атака на Иран: как это отразилось на мировых ценах на нефть
Выбираем лучший смарт-браслет для тренировок на открытом воздухе: ТОП 8 моделей
Дачники делают это тайком каждое лето: рецепт чесночной кашицы против болезней помидоров
Все кладут его в тесто — а вы попробуйте в фарш: семья будет в восторге
Худеете, но без результатов? 3 проблемы с зубами, которые мешают вам сбросить вес
Перевоплощение за неделю: 7-дневный план для сжигания жира и роста мышц
Провал в Сирии был не случайным. Иран ответит Израилю или проиграет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.