Цены каждый день новые: Турция превращает отдых в стресс

2:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турецкий гостиничный рынок бурлит: всё больше отелей отказываются от фиксированных цен и переходят к динамическому ценообразованию, при котором стоимость проживания меняется ежедневно в зависимости от спроса. Это решение вызвало тревогу среди туроператоров, агентов и самих туристов — планировать отпуск становится всё сложнее.

Фото: web.archive.org by Антон Никифоров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Турецкий отель

Цены на номера теперь не закрепляются заранее, как раньше. Их формирование напоминает систему авиабилетов, где стоимость может измениться за сутки. Такое новшество подрывает стабильность: туры, забронированные за месяц, могут подорожать уже на следующий день. Туроператоры в панике — они не могут гарантировать цену, а туристы теряют уверенность в завтрашнем дне.

Долгосрочные контракты, некогда основа туристического бизнеса, уходят в прошлое. Многие гостиничные сети отказываются от прежней схемы сотрудничества с турфирмами, предпочитая гибкое управление доходами через цифровые платформы. Это делает ценообразование непрозрачным и затрудняет продажу туров по понятной и стабильной стоимости.

Для агентств это оборачивается настоящим вызовом: непредсказуемость ценообразования усложняет взаимодействие с клиентами и снижает доверие. Для самих туристов отдых превращается в игру на выживание, где нужно постоянно сверяться с текущими расценками.

Ситуацию усугубляет и общий рост цен на отдых в Турции — по оценкам экспертов, он составил от 30% до 100% по сравнению с прошлым годом. Это может оттолкнуть часть туристов от привычного направления.

Тем не менее, россияне остаются лидерами среди иностранных гостей Антальи: за май в регион прибыло почти 492 тысячи человек. Несмотря на общее снижение потока из России с начала года, интерес к Турции сохраняется — пока. Но если ценовая турбулентность продолжится, ситуация может резко измениться.

Уточнения

Анта́лья также Анта́лия (тур. Antalya) — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, который является центром провинции Анталья.

