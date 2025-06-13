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Жадность фраера сгубила: пассажир обманул 7 авиакомпаний и 34 раза слетал как бортпроводник

1:50
Туризм

В США раскрыта дерзкая схема мошенничества: 35-летний житель Флориды арестован за серию бесплатных перелётов, совершённых под видом члена экипажа.

Airbus A320, салон
Фото: Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain
Airbus A320, салон

Обманщик использовал уязвимость в системе бронирования служебных билетов, чтобы обманом попасть на рейсы семи различных авиакомпаний. В общей сложности он слетал бесплатно 34 раза и успел забронировать ещё 120 билетов на будущее.

Суть схемы заключалась в оформлении билетов через онлайн-систему как командировочных для членов экипажа — обычно такие перелёты предназначены для пилотов и бортпроводников, следующих к месту работы. Используя поддельные данные, включая фальшивый табельный номер и дату "приёма на работу", мошенник обводил системы авиакомпаний вокруг пальца.

Билеты оформлялись без уплаты, так как такие поездки покрываются внутренней логистикой авиакомпаний. Псевдобортпроводник перемещался как обычный пассажир, не вызывая подозрений. Обнаружить злоумышленника удалось лишь после того, как он начал массово бронировать билеты на будущие даты — это привлекло внимание служб безопасности.

Теперь мужчину ожидает судебное разбирательство, назначенное на 25 августа. Ему предъявлены обвинения по двум серьёзным статьям: несанкционированный доступ к компьютерным сетям и незаконное проникновение в охраняемые зоны транспортной инфраструктуры. В случае признания вины ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Этот случай стал тревожным сигналом для авиаотрасли, показав, насколько важны кибербезопасность и контроль за служебными платформами. Даже одна брешь может привести к масштабным последствиям.

Уточнения

Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. steward(ess)), также бортпроводни́к (ж. р. бортпроводни́ца) — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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