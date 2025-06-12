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Что нужно знать, прежде чем нажать "Купить": эти советы по билетам сэкономят вам половину бюджета

2:04
Туризм

Мечтаете сэкономить на перелёте, но боитесь нарваться на неудобные рейсы или непредсказуемые цены? Есть простые стратегии, которые помогут заметно снизить расходы — особенно в высокий сезон.

Билет на самолет
Фото: www.flickr.com by Alan Levine from Mortlach, Canada, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Билет на самолет

Когда покупать: лучше заранее

Планировать вылет стоит за 8-12 недель до поездки. Особенно это правило работает летом, когда спрос на авиаперелёты резко возрастает. По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, именно в этот период появляются лучшие предложения.

"Многие надеются урвать дешёвый билет за неделю до вылета, но на практике это чаще всего не работает. Идеально — брать билеты за два-три месяца до поездки", — отметил он в беседе с NEWS.ru.

Время вылета имеет значение

Немаловажную роль играет и выбор времени рейса. Перелёты в ночные часы, ранним утром или в середине рабочей недели часто обходятся дешевле. Менее популярные слоты позволяют авиакомпаниям снижать цену, чтобы заполнить салон.

Выбирайте невозвратные билеты — но с оглядкой

Если ваши планы твёрдо определены, рассмотрите покупку невозвратного билета. Это реальный способ сэкономить, но в случае изменений вернуть деньги не получится.

"Чтобы сэкономить на перелете, если вы, конечно, уверены в своих планах, стоит выбирать невозвратные билеты, которые обычно дешевле", — объяснил Щербаченко.

Используйте технологии

Эксперт советует не полагаться на один сайт. Установите приложения авиакомпаний, подпишитесь на рассылки, отслеживайте предложения банков и тревел-сервисов. Сравнивайте цены на агрегаторах — это увеличивает шанс найти выгодный вариант.

Овербукинг: зарегистрируйтесь заранее

Не забудьте об онлайн-регистрации на рейс.

"Пассажиры, которые регистрируются последними, рискуют не попасть на рейс из-за перепродажи мест" предупреждает адвокат Илья Пакконен.

Уточнения

Авиабиле́т — договор о перевозке между авиакомпанией и пассажиром, предоставляющий право на услуги авиационной пассажирской перевозки, в виде именного документа установленного образца. Билет является средством контроля и подлежит обязательной регистрации перед вылетом, после регистрации пассажир получает посадочный талон.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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