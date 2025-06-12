Биометрия или ничего: что нужно знать, если у вас загранпаспорт старого образца

2:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Можно ли улететь в Европу с действующим шенгеном и всё равно остаться ни с чем? К сожалению, да — если у вас загранпаспорт старого образца без биометрии. Всё больше стран и транспортных компаний перестают признавать такие документы, а для некоторых путешественников поездка оборачивается не отпуском, а пограничным кошмаром.

Фото: commons.wikimedia.org by MediaPhoto.Org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Российский паспорт

Не пустили во Францию — даже с визой

Как сообщает "Царьград", Франция больше не пускает россиян с небиометрическими загранпаспортами. Исключение пока делают только для детей младше 15 лет и владельцев виз, выданных до 1 июня. Но даже эти условия — не гарантия въезда.

Известен случай: 70-летнюю россиянку с действующим итальянским шенгеном не пустили во Францию. Более того, на границе у неё изъяли наличные и ценные вещи.

Проблемы не только за границей

Ограничения коснулись даже поездок по России. Например, путешествие в Калининград через Литву теперь может завершиться неожиданно.

Пограничники этой страны начали высаживать пассажиров поездов с небиометрическими паспортами, даже если маршрут — внутрироссийский.

"РЖД" рекомендует оформлять специальный УПД-ЖД минимум за 28 часов до поездки — без него пересечь границу невозможно.

Авиа — не выход

Авиаперевозчики тоже включились в проверку документов. Если у компании есть сомнения в праве пассажира на въезд, его просто не пустят на борт.

Так, одной россиянке пришлось срочно оформлять новый биометрический паспорт прямо во время поездки, чтобы вылететь домой из Венгрии через Эстонию.

Почему так много таких паспортов?

Загранпаспорта старого образца россияне активно оформляли последние годы — их можно было получить быстро и на месте, без пересылки данных в Москву.

Но теперь это удобство оборачивается массой неудобств: всё больше стран и транспортных операторов требуют именно биометрические документы.

Уточнения

Биоме́трия или биометри́я (биометрическое распознавание) (от др.-греч. βίος "жизнь" и μετρέω - измеряю) — автоматическое распознавание индивидов, основанное на их поведенческих и биологических характеристиках. Термин биометрия в области физической и информационной безопасности стал использоваться в 1980-х гг., в 1970-х гг. использовался термин автоматическая идентификация личности.

