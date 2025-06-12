Секретное место в Абхазии, где отдых почти даром — откровение туриста

2:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Кто бы мог подумать, что всего в нескольких часах езды от российского юга можно найти место, где отпуск обходится почти в символическую сумму? Абхазия остаётся тем самым "тихим уголком" для тех, кто ценит простоту, природу и не готов переплачивать за лишний шум.

Фото: Уласная праца by Vacheraindeli, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Абхазия

Семья, авто и спонтанный маршрут

Роман из Калуги вместе с женой и двумя детьми отправился в Абхазию на своей машине. Границу пересекли без проблем — всё быстро и спокойно. Их целью стала Очамчира, малозаметный поселок южнее Сухума. Не на слуху, зато с изюминкой.

"450 рублей с человека за ночь — это почти как подарок, а на еду у нас уходило 1800 рублей в день на четверых. Получилось дешевле, чем даже в родных краях.", — делится Роман.

Преимущества — на поверхности

По его словам, Очамчира поразила не только ценами. Море оказалось чище, чем во многих известных курортах, а на рынках — настоящий рай для любителей овощей и фруктов.

"Вино тут домашнее, в бутылках из-под лимонада, и стоит копейки. А вкус — отменный", — улыбается он.

Без иллюзий — с пониманием

Конечно, не всё идеально.

"Дороги местами разбиты, мусор встречается. Иногда кажется, будто попал в 90-е, а в туристических зонах вроде Гагры или Пицунды — ценник с потолка, и отношение соответствующее: видят в тебе только кошелёк. Вот почему мы и выбрали Очамчиру — спокойнее и честнее.", — честно признаёт Роман.

Альтернатива для тех, кто ищет душу, а не глянец

Опыт Романа — наглядный пример того, как правильный выбор места может кардинально изменить впечатление от поездки. Абхазия — не только Гагра и Сухум. Здесь есть уголки, в которых отдых становится именно отдыхом: тихим, доступным, тёплым.

Уточнения

Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.



Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

