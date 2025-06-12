Секретное место в Абхазии, где отдых почти даром — откровение туриста

Кто бы мог подумать, что всего в нескольких часах езды от российского юга можно найти место, где отпуск обходится почти в символическую сумму? Абхазия остаётся тем самым "тихим уголком" для тех, кто ценит простоту, природу и не готов переплачивать за лишний шум.
Роман из Калуги вместе с женой и двумя детьми отправился в Абхазию на своей машине. Границу пересекли без проблем — всё быстро и спокойно. Их целью стала Очамчира, малозаметный поселок южнее Сухума. Не на слуху, зато с изюминкой.
"450 рублей с человека за ночь — это почти как подарок, а на еду у нас уходило 1800 рублей в день на четверых. Получилось дешевле, чем даже в родных краях.", — делится Роман.
По его словам, Очамчира поразила не только ценами. Море оказалось чище, чем во многих известных курортах, а на рынках — настоящий рай для любителей овощей и фруктов.
"Вино тут домашнее, в бутылках из-под лимонада, и стоит копейки. А вкус — отменный", — улыбается он.
Конечно, не всё идеально.
"Дороги местами разбиты, мусор встречается. Иногда кажется, будто попал в 90-е, а в туристических зонах вроде Гагры или Пицунды — ценник с потолка, и отношение соответствующее: видят в тебе только кошелёк. Вот почему мы и выбрали Очамчиру — спокойнее и честнее.", — честно признаёт Роман.
Опыт Романа — наглядный пример того, как правильный выбор места может кардинально изменить впечатление от поездки. Абхазия — не только Гагра и Сухум. Здесь есть уголки, в которых отдых становится именно отдыхом: тихим, доступным, тёплым.
Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.
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