Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Все специи мира не спасут мясо, если ты пропускаешь этот шаг: как сохранить сок внутри
Экономия без присадок и тюнинга: привычки, которые удваивают запас хода
Секретное место в Абхазии, где отдых почти даром — откровение туриста
Болтливость кошки объяснили: генетика раскрыла тайну кошачьего мурлыканья
Иркутская область удвоила экспорт зерна: куда ушли тонны урожая
Посадили рядом с огурцами — и ни одного вредителя за всё лето: работает безотказно
Стоматолог бьёт тревогу: холодные напитки разрушают ваши зубы и пломбы, а вы этого не замечаете
Плоский живот без тренировок: секреты диеты, которые изменят твою фигуру
Почему вы снова выбираете еду вместо спорта — всё дело в этом нейропептиде

Южная Корея в июне расцвела гортензиями — маршрут, который удивит любого

2:04
Туризм

Тысячи лепестков расцветают в самом сердце Чеджу, превращая ботанический сад Halla Arboretum в океан небесных оттенков. Именно здесь стартовал ежегодный фестиваль гортензий — событие, которое стоит пережить хотя бы раз в жизни.

Гортензии Южной Кории
Фото: commons.wikimedia.org by 京浜にけ is licensed under GNU Free Documentation License
Гортензии Южной Кории

Стоимость входного билета — 10 000 вон, что примерно равно 750 рублям. Но зрелище, которое ждет посетителей, гораздо ценнее. Гортензии всех форм и расцветок тянутся к солнцу, наполняя сад ароматами и красками, словно сказочные растения из другого мира.

Почему туристов становится больше

Россияне всё чаще выбирают Южную Корею: по данным АТОР, за 2024 год турпоток увеличился на 25% — до 200 тысяч человек. Страна притягивает не только красотой, но и своей культурой, архитектурой и гастрономией.

Не только Чеджу: куда еще отправиться

Фестиваль — отличное начало путешествия. Но Южная Корея предлагает гораздо больше:

  • Сеул — контрасты на каждом шагу. Современные башни соседствуют с дворцами эпохи династий, как Кёнбоккун и Чхандоккун. А улицы Мёндона запомнятся уличной едой и магазинами с косметикой.
  • Пусан — город, в котором стоит остаться у моря. Здесь — золотые пляжи, шумный рынок Чагальчхи и древние храмы на склонах гор.
  • Кёнджу — временной портал в эпоху Силла. Курганы, каменные пагоды и буддийские святыни хранят память древнего корейского королевства.
  • ДМЗ — редкая возможность увидеть границу между двумя Кореями. Место, где напряжение ощущается в воздухе, но от этого не становится менее притягательным.

Фестиваль гортензий — повод отправиться за вдохновением и новыми впечатлениями. А уж вернуться сюда захочется точно. Или — вдруг — решитесь на путешествие в совсем другую Корею.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции. Изначально насчитывалось 2 формы — с белой и алой окраской соцветий.

Фестива́ль (фр. festival лат. festivus — "праздничный") — массовое празднество, показ (смотр) достижений музыкального, театрального, эстрадного, циркового или киноискусства, а также спортивных достижений.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Медведи — не те, кем кажутся: мрачные факты из жизни плюшевых хищников
Домашние животные
Медведи — не те, кем кажутся: мрачные факты из жизни плюшевых хищников Аудио 
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Авто
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить Аудио 
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой?
Экономика и бизнес
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой? Аудио 
Популярное
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом

Окучивание картофеля кажется делом нехитрым, но одна ошибка может стоить половины урожая. Разбираемся, как не погубить клубни своими руками.

Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь
Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь
Последние материалы
Экономия без присадок и тюнинга: привычки, которые удваивают запас хода
Секретное место в Абхазии, где отдых почти даром — откровение туриста
Болтливость кошки объяснили: генетика раскрыла тайну кошачьего мурлыканья
Иркутская область удвоила экспорт зерна: куда ушли тонны урожая
Посадили рядом с огурцами — и ни одного вредителя за всё лето: работает безотказно
Стоматолог бьёт тревогу: холодные напитки разрушают ваши зубы и пломбы, а вы этого не замечаете
Плоский живот без тренировок: секреты диеты, которые изменят твою фигуру
Почему вы снова выбираете еду вместо спорта — всё дело в этом нейропептиде
Тренировки с питомцами — новый фитнес-тренд, который нельзя пропустить
Ольга Бузова не смогла прийти на МУЗ-ТВ из-за питомца: её признание тронуло всех
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.