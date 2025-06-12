Южная Корея в июне расцвела гортензиями — маршрут, который удивит любого

Тысячи лепестков расцветают в самом сердце Чеджу, превращая ботанический сад Halla Arboretum в океан небесных оттенков. Именно здесь стартовал ежегодный фестиваль гортензий — событие, которое стоит пережить хотя бы раз в жизни.
Стоимость входного билета — 10 000 вон, что примерно равно 750 рублям. Но зрелище, которое ждет посетителей, гораздо ценнее. Гортензии всех форм и расцветок тянутся к солнцу, наполняя сад ароматами и красками, словно сказочные растения из другого мира.
Россияне всё чаще выбирают Южную Корею: по данным АТОР, за 2024 год турпоток увеличился на 25% — до 200 тысяч человек. Страна притягивает не только красотой, но и своей культурой, архитектурой и гастрономией.
Фестиваль — отличное начало путешествия. Но Южная Корея предлагает гораздо больше:
Фестиваль гортензий — повод отправиться за вдохновением и новыми впечатлениями. А уж вернуться сюда захочется точно. Или — вдруг — решитесь на путешествие в совсем другую Корею.
Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции. Изначально насчитывалось 2 формы — с белой и алой окраской соцветий.
Фестива́ль (фр. festival лат. festivus — "праздничный") — массовое празднество, показ (смотр) достижений музыкального, театрального, эстрадного, циркового или киноискусства, а также спортивных достижений.
Окучивание картофеля кажется делом нехитрым, но одна ошибка может стоить половины урожая. Разбираемся, как не погубить клубни своими руками.