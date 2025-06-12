Южная Корея в июне расцвела гортензиями — маршрут, который удивит любого

2:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Тысячи лепестков расцветают в самом сердце Чеджу, превращая ботанический сад Halla Arboretum в океан небесных оттенков. Именно здесь стартовал ежегодный фестиваль гортензий — событие, которое стоит пережить хотя бы раз в жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by 京浜にけ is licensed under GNU Free Documentation License Гортензии Южной Кории

Стоимость входного билета — 10 000 вон, что примерно равно 750 рублям. Но зрелище, которое ждет посетителей, гораздо ценнее. Гортензии всех форм и расцветок тянутся к солнцу, наполняя сад ароматами и красками, словно сказочные растения из другого мира.

Почему туристов становится больше

Россияне всё чаще выбирают Южную Корею: по данным АТОР, за 2024 год турпоток увеличился на 25% — до 200 тысяч человек. Страна притягивает не только красотой, но и своей культурой, архитектурой и гастрономией.

Не только Чеджу: куда еще отправиться

Фестиваль — отличное начало путешествия. Но Южная Корея предлагает гораздо больше:

Сеул — контрасты на каждом шагу. Современные башни соседствуют с дворцами эпохи династий, как Кёнбоккун и Чхандоккун. А улицы Мёндона запомнятся уличной едой и магазинами с косметикой.

Пусан — город, в котором стоит остаться у моря. Здесь — золотые пляжи, шумный рынок Чагальчхи и древние храмы на склонах гор.

Кёнджу — временной портал в эпоху Силла. Курганы, каменные пагоды и буддийские святыни хранят память древнего корейского королевства.

ДМЗ — редкая возможность увидеть границу между двумя Кореями. Место, где напряжение ощущается в воздухе, но от этого не становится менее притягательным.

Фестиваль гортензий — повод отправиться за вдохновением и новыми впечатлениями. А уж вернуться сюда захочется точно. Или — вдруг — решитесь на путешествие в совсем другую Корею.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции. Изначально насчитывалось 2 формы — с белой и алой окраской соцветий.



Фестива́ль (фр. festival лат. festivus — "праздничный") — массовое празднество, показ (смотр) достижений музыкального, театрального, эстрадного, циркового или киноискусства, а также спортивных достижений.

