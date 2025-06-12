Россия наращивает рейсы в КНДР — туристы не ожидали такого поворота

Северная Корея — одна из самых закрытых стран мира. Но внезапно интерес к ней со стороны российских туристов начал стремительно расти. И это не осталось незамеченным: Москва и Пхеньян уже обсуждают увеличение количества авиарейсов и расширение географии полетов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Параллельно с авиацией, стороны договорились и об увеличении количества пассажирских поездов. Такие шаги свидетельствуют не только о политическом сближении, но и о растущем туристическом интересе.
Несмотря на строгость правил и жёсткий контроль, КНДР манит своей уникальностью. До пандемии туда ездили лишь единицы, но теперь спрос растёт, несмотря на сложную логистику и политические нюансы. Эксперты считают, что с улучшением транспортного сообщения туристический поток может увеличиться в разы.
Северная Корея предлагает туристу то, чего нет нигде в мире:
Оформить визу самостоятельно невозможно. Всё делается через специализированные агентства. Порядок действий:
Средняя цена недельной поездки — от 1500 до 3000 долларов США. В неё входят перелет, жильё, питание, экскурсии и услуги гида. Дешевле не получится — страна строго регулирует туризм.
Северная Корея — направление не для каждого. Но если вы жаждете чего-то по-настоящему нестандартного, эта поездка точно запомнится.
Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.
Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика (сокращённо — КНДР, кор. 조선민주주의인민공화국?, 朝鮮民主主義人民共和國?, Чосон Минджуджуи Инмин Конхвагук) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.
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