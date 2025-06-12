Россия наращивает рейсы в КНДР — туристы не ожидали такого поворота

2:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Северная Корея — одна из самых закрытых стран мира. Но внезапно интерес к ней со стороны российских туристов начал стремительно расти. И это не осталось незамеченным: Москва и Пхеньян уже обсуждают увеличение количества авиарейсов и расширение географии полетов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Victorious Fatherland Liberation War Museum and Ryugyong Hotel by Clay Gilliland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Северная Корея

Что это значит на практике

Параллельно с авиацией, стороны договорились и об увеличении количества пассажирских поездов. Такие шаги свидетельствуют не только о политическом сближении, но и о растущем туристическом интересе.

Почему россияне едут туда, куда никто не едет

Несмотря на строгость правил и жёсткий контроль, КНДР манит своей уникальностью. До пандемии туда ездили лишь единицы, но теперь спрос растёт, несмотря на сложную логистику и политические нюансы. Эксперты считают, что с улучшением транспортного сообщения туристический поток может увеличиться в разы.

Что там можно увидеть

Северная Корея предлагает туристу то, чего нет нигде в мире:

Пхеньян — широкие проспекты, грандиозные памятники, мавзолеи Кимов.

Демилитаризованная зона — редкий шанс заглянуть в зону конфликта.

Горы Кымгансан — живописные пейзажи, храмы, водопады.

Морские курорты — немногочисленные, но доступные.

Фестивали и шоу — массовые представления типа "Ариран", завораживающие масштабом.

Погружение в культуру — музеи, исторические объекты, редкие контакты с местными.

Как попасть в Северную Корею

Оформить визу самостоятельно невозможно. Всё делается через специализированные агентства. Порядок действий:

Выбор аккредитованного туроператора.

Бронирование тура.

Предоставление документов.

Оплата (включает визу).

Получение визы от агентства.

Сколько стоит приключение

Средняя цена недельной поездки — от 1500 до 3000 долларов США. В неё входят перелет, жильё, питание, экскурсии и услуги гида. Дешевле не получится — страна строго регулирует туризм.

Северная Корея — направление не для каждого. Но если вы жаждете чего-то по-настоящему нестандартного, эта поездка точно запомнится.

Уточнения

Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.



Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика (сокращённо — КНДР, кор. 조선민주주의인민공화국?, 朝鮮民主主義人民共和國?, Чосон Минджуджуи Инмин Конхвагук) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.

