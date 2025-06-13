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ТОП-5 преимуществ новой оплаты для туристов: что нужно знать приезжим?

1:55
Туризм

В России создают более комфортные условия для оплаты иностранных туристов — об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников на Международном туристическом форуме "Путешествуй!", проходящем в Москве на ВДНХ с 10 по 15 июня.

Москва
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Москва

Главная цель — сделать пребывание гостей из других стран максимально удобным, включая безналичные расчёты.

Одним из ключевых решений стала "карта туриста" — специальный инструмент, позволяющий оплачивать товары и услуги по всей стране. Уже состоялся первый пробный платёж с участием туристов из Малайзии, что подтвердило жизнеспособность идеи и техническую готовность решений.

Также активно внедряется система оплаты по QR-коду, разработанная российскими банками. Схема проста: турист предварительно проходит идентификацию и открывает счёт, получает карту прямо в аэропорту по прилёту и может ею пользоваться во всех точках с поддержкой QR-платежей. Важный плюс — любые неизрасходованные средства легко вернуть обратно на счёт туриста после поездки.

Инициативы стали частью обсуждения на форуме "Путешествуй!", организованном Фондом Росконгресс при поддержке правительства РФ и Минэкономразвития. ТАСС выступает стратегическим медиапартнёром события. Форум стал ключевой площадкой для презентации новых решений, направленных на развитие туристической инфраструктуры в России и повышение её привлекательности для зарубежных гостей.

Сегодня, когда цифровизация стала неотъемлемой частью туризма, Россия делает важный шаг в сторону технологической открытости и удобства. Новые механизмы оплаты способны не только облегчить путешествия, но и укрепить имидж страны как современной и гостеприимной.

Уточнения

QR-код (англ. Quick Response code — «код быстрого отклика»; сокр. QR code) — тип матричных штриховых кодов (или двумерных штриховых кодов), изначально разработанных для автомобильной промышленности Японии.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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