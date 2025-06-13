Лето в большом городе: гид по главным культурным событиям Москвы

2:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Москва летом превращается в огромную культурную площадку, где каждый найдёт себе занятие по душе. От живописных парков до ярких фестивалей — столица приглашает на прогулку!

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Московский_Кремль,_вид_с_Дома_на_набережной.jpg by Semyon Borisov Московский Кремль, вид с Дома на набережной

Пешие маршруты и парки

Начните с классики — Красной площади, где вас ждут Кремль, ГУМ, Исторический музей и собор Василия Блаженного. Рядом — парк "Зарядье" с панорамным "парящим мостом" и концертами под открытым небом. Прогуляйтесь по Китай-городу — район порадует атмосферными барами и старинной архитектурой. Обязательно загляните на Патриаршие пруды — здесь находится легендарная "нехорошая квартира" и музей Булгакова. Арбат — для тех, кто любит уютные кафе и уличную музыку.

ВДНХ и природные уголки

ВДНХ — это павильон "Космос", "Москвариум", колесо обозрения и знаменитый фонтан. Рядом — Ботанический сад Цицина, один из крупнейших в Европе. На Останкинском пруду можно полакомиться пончиками и отправиться на экскурсию в телецентр.

Воробьёвы горы и Нескучный сад

Канатная дорога, зиплайн и виды с Воробьёвых гор вдохновляют. А Нескучный сад порадует тенистыми аллеями, беседками и скульптурами.

Исторические усадьбы

Ценителям архитектуры стоит отправиться в Кусково и Царицыно. В последнем — выставка V Триеннале текстильного искусства.

Выставки и арт-пространства

ГМИИ им. Пушкина, Третьяковка, музей русского импрессионизма, "ГЭС-2" и "Винзавод" предлагают мощную культурную программу — от Машкова и Брюллова до русских сказок.

Фестивали под открытым небом

"Времена и эпохи" перенесут в прошлое, "Книга в городе" раскроет литературные горизонты, "Усадьбы Москвы" порадуют ретро-настроением, а "Вкусное лето" и "Вкусы России" — настоящим гастрономическим праздником.

Лето в столице — это целая палитра событий. Откройте Москву заново!

Уточнения

Зиплайн зип-лайн — спуск с использованием сил гравитации по стальному канату с отрывом от земли, по воздуху, с помощью специального устройства, использующего блоки.



Неску́чный сад — крупнейший пейзажный парк в историческом центре Москвы на правом берегу Москвы-реки, сохранившийся от дворянской усадьбы Нескучное. В первой трети XIX века парк был образован после покупки дворцовым ведомством Николая I имений князей Трубецких, Голицыных и Орловых. Сад площадью 59,3 га является частью Парка культуры и отдыха имени Горького, представляет собой памятник садово-паркового искусства, охраняется государством.

