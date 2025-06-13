Лето в большом городе: гид по главным культурным событиям Москвы

Москва летом превращается в огромную культурную площадку, где каждый найдёт себе занятие по душе. От живописных парков до ярких фестивалей — столица приглашает на прогулку!
Пешие маршруты и парки
Начните с классики — Красной площади, где вас ждут Кремль, ГУМ, Исторический музей и собор Василия Блаженного. Рядом — парк "Зарядье" с панорамным "парящим мостом" и концертами под открытым небом. Прогуляйтесь по Китай-городу — район порадует атмосферными барами и старинной архитектурой. Обязательно загляните на Патриаршие пруды — здесь находится легендарная "нехорошая квартира" и музей Булгакова. Арбат — для тех, кто любит уютные кафе и уличную музыку.
ВДНХ и природные уголки
ВДНХ — это павильон "Космос", "Москвариум", колесо обозрения и знаменитый фонтан. Рядом — Ботанический сад Цицина, один из крупнейших в Европе. На Останкинском пруду можно полакомиться пончиками и отправиться на экскурсию в телецентр.
Воробьёвы горы и Нескучный сад
Канатная дорога, зиплайн и виды с Воробьёвых гор вдохновляют. А Нескучный сад порадует тенистыми аллеями, беседками и скульптурами.
Исторические усадьбы
Ценителям архитектуры стоит отправиться в Кусково и Царицыно. В последнем — выставка V Триеннале текстильного искусства.
Выставки и арт-пространства
ГМИИ им. Пушкина, Третьяковка, музей русского импрессионизма, "ГЭС-2" и "Винзавод" предлагают мощную культурную программу — от Машкова и Брюллова до русских сказок.
Фестивали под открытым небом
"Времена и эпохи" перенесут в прошлое, "Книга в городе" раскроет литературные горизонты, "Усадьбы Москвы" порадуют ретро-настроением, а "Вкусное лето" и "Вкусы России" — настоящим гастрономическим праздником.
Лето в столице — это целая палитра событий. Откройте Москву заново!
Зиплайн зип-лайн — спуск с использованием сил гравитации по стальному канату с отрывом от земли, по воздуху, с помощью специального устройства, использующего блоки.
Неску́чный сад — крупнейший пейзажный парк в историческом центре Москвы на правом берегу Москвы-реки, сохранившийся от дворянской усадьбы Нескучное. В первой трети XIX века парк был образован после покупки дворцовым ведомством Николая I имений князей Трубецких, Голицыных и Орловых. Сад площадью 59,3 га является частью Парка культуры и отдыха имени Горького, представляет собой памятник садово-паркового искусства, охраняется государством.
Семь марок, семь характеров — выбираем надёжный автомобиль, который не подведёт на трассе и не вымотает в сервисе. Есть и стиль, и смысл.