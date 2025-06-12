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Морские игуаны, пингвины, черепахи и олуши: что делает Галапагосы уникальными для посещения

1:12
Туризм

Галапагосские острова — крошечные вулканические острова, расположенные на экваторе в 900 км от эквадорского побережья, получили широкую известность в 1835 году благодаря визиту Чарльза Дарвина.

олуша на Галапагосах
Фото: ru.wikipedia.org by Fabricio Guzmán is licensed under Free More info
олуша на Галапагосах

Во время своего кругосветного плавания в качестве исследователя он собирался изучить местные вулканы, но вместо этого был поражен уникальной адаптацией местной фауны к суровым условиям окружающей среды, особенно 13 эндемичными видами вьюрков.

Из 9000 видов, обитающих на Галапагосских островах, многие являются уникальными. Здесь обитают рыбы, птицы и рептилии, включая знаменитых гигантских черепах; наземные млекопитающие отсутствуют.

Благодаря популярным передачам о дикой природе, вы наверняка захотите посетить это уникальное место, чтобы полюбоваться танцем голубоногих олушей, ставших символом Галапагосских островов, или увидеть, как морские игуаны избавляются от излишков соли.

Туризм здесь строго контролируется. Все экскурсии проводятся на тендерах, а высадка ограничена по времени 

Уточнения

Вьюрок или юрок (лат. Fringilla montifringilla) — вид певчих птиц из семейства вьюрковых.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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