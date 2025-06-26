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Купание под расписку и штрафы: вот что ждёт туристов в Краснодарском крае

0:39
Туризм

Гостей Анапы и Темрюкского района обязывают с начала курортного сезона подписывать расписку о запрете купания из-за загрязнения воды мазутом. Но не все соблюдают правила.

Песчаный пляж возле села Витязево
Фото: commons.wikimedia.org by SpartanDav, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Песчаный пляж возле села Витязево

В Российском союзе туриндустрии сообщили, что на самом деле оштрафовать удается мало нарушителей.

"Довольно сложно оштрафовать человека в плавках, паспорт на пляж никто не носит", — отметили в организации.

Туристы едут в Анапу этим летом из-за низких цен на отдых. Исходя из видео в соцсетях с купающимися людьми в Анапе, многие рискуют здоровьем ради отдыха, пишет KP. RU.

Уточнения

Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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