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Отпуск без особых трат: названы самые выгодные направления в России летом

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Туризм

Вологодская область находится на первом месте в рейтинге самых выгодных направлений по России этим летом. Одна ночь в отеле там в среднем обходится туристам в 5,2 тысячи рублей.

Авиакомпания Etihad Airways
Фото: commons.wikimedia.org by Richard Vandervord, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Авиакомпания Etihad Airways

Еще в список бюджетных вошли Архангельская область, откуда открывается маршрут к Соловецким островам, и Бурятия, где наиболее популярным считается отдых на Байкале. Анализ провели "Яндекс Путешествия".

Выгодными для летнего отпуска стали также Саратовская область, Пермский и Красноярский край, Смоленская, Волгоградская, Новосибирская и Свердловская области.

Уточнения

Волого́дская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Западного федерального округа. Площадь составляет 144 527 км², население — 1 115 371 чел. (2025).
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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