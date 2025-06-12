Отпуск без особых трат: названы самые выгодные направления в России летом

0:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вологодская область находится на первом месте в рейтинге самых выгодных направлений по России этим летом. Одна ночь в отеле там в среднем обходится туристам в 5,2 тысячи рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Richard Vandervord, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Авиакомпания Etihad Airways

Еще в список бюджетных вошли Архангельская область, откуда открывается маршрут к Соловецким островам, и Бурятия, где наиболее популярным считается отдых на Байкале. Анализ провели "Яндекс Путешествия".

Выгодными для летнего отпуска стали также Саратовская область, Пермский и Красноярский край, Смоленская, Волгоградская, Новосибирская и Свердловская области.

Уточнения

Волого́дская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Западного федерального округа. Площадь составляет 144 527 км², население — 1 115 371 чел. (2025).



