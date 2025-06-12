Отпуск без особых трат: названы самые выгодные направления в России летом

Вологодская область находится на первом месте в рейтинге самых выгодных направлений по России этим летом. Одна ночь в отеле там в среднем обходится туристам в 5,2 тысячи рублей.
Еще в список бюджетных вошли Архангельская область, откуда открывается маршрут к Соловецким островам, и Бурятия, где наиболее популярным считается отдых на Байкале. Анализ провели "Яндекс Путешествия".
Выгодными для летнего отпуска стали также Саратовская область, Пермский и Красноярский край, Смоленская, Волгоградская, Новосибирская и Свердловская области.
Волого́дская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Западного федерального округа. Площадь составляет 144 527 км², население — 1 115 371 чел. (2025).
Когда мотор проще выкинуть, чем отремонтировать — значит, вы попали в наш антирейтинг. Вот машины, где капремонт не имеет смысла.