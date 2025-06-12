Наживаются на туристах: как клиники в Египте, Таиланде и Мексике воруют ваши деньги

1:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отправляясь в отпуск, мы часто полагаемся на туристическую страховку, считая её надёжной защитой от непредвиденных медицинских расходов, однако реальность может оказаться совсем иной, особенно в популярных туристических направлениях, где недобросовестные клиники наживаются на доверчивых путешественниках.

Фото: commons.wikimedia.org by Pascal Vyncke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шезлонги

В таких странах, как Египет, Таиланд или Мексика, нередки случаи, когда туристам навязывают ненужные процедуры или выставляют счета, в разы превышающие реальную стоимость лечения. Зачастую в такие клиники направляют "заинтересованные" лица — персонал отелей или таксисты, получающие за это комиссионные.

По прибытии в клинику может выясниться, что ваша страховка "не работает", и вас попросят немедленно оплатить лечение. В стрессовой ситуации уставший и растерянный турист часто соглашается на это, лишь бы поскорее вернуться в отель. Даже наличие хорошей страховки не гарантирует защиту от подобных ситуаций, если выбранная клиника не является партнёром вашей страховой компании.

Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо заранее подготовиться. Узнайте список аккредитованных страховой компанией медицинских учреждений в стране пребывания. Всегда держите под рукой контакты своей страховой компании и ни в коем случае не начинайте лечение без их предварительного одобрения. Сохраняйте все медицинские документы и чеки. Помните, что в незнакомой стране бдительность — ваш лучший союзник, даже когда дело касается обращения к врачу. Не все медицинские работники ставят ваше здоровье на первое место. Об этом пишет "Туристас".

Уточнения

Клиника — лечебное учреждение, в котором наряду со стационарным лечением больных ведётся учебная и научная работа.

