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Флоридский аферист годами выдавал себя на бортпроводника ради бесплатных полётов — как он это делал?

1:22
Туризм

В Соединённых Штатах разгорелся скандал вокруг мужчины, который на протяжении нескольких лет обманывал авиакомпании, выдавая себя за бортпроводника. 35-летний житель Флориды умудрился совершить более сотни бесплатных перелётов, представляясь сотрудником сразу семи различных авиаперевозчиков, но только теперь стало известно, что он не имеет никакого отношения к авиации и имеет другую профессию.

Аэропорт Флориды
Фото: flickr.com by Nicolas Henderson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Аэропорт Флориды

Схема обмана была раскрыта, и 5 июня суд признал фигуранта виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и незаконном проникновении в охраняемую зону аэропорта. Следствие установило, что он использовал специальное программное обеспечение, предназначенное для персонала авиакомпаний, чтобы незаконно регистрироваться на рейсы с 2018 по 2024 год.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что мужчина предоставил около 30 поддельных номеров удостоверений сотрудников и ложные сведения о датах приёма на работу. Теперь ему грозит серьёзное наказание: вынесение приговора назначено на 25 августа. По данным источников, ему может грозить до 30 лет лишения свободы. Об этом пишет CBS News.

Уточнения

Флори́да (американское произношение: [ˈflɒrɪdə] , испанское произношение: [floˈɾiða], от исп. florida «цветущая») — штат на юго-востоке США; столица — город Таллахасси.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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