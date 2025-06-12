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Что скрывает Мексика? Реальная угроза для туристов — это то, чем мы пользуемся ежедневно по многу раз

1:21
Туризм

Когда собираешься в Мексику, часто слышишь предостережения об опасности. Но, поверьте, настоящая угроза там — не бандиты и не скорпионы. Это обычная вода, как бы странно это ни звучало. Почему так, рассказала путешественница Марина Ершова в своём блоге на платформе "Дзен".

Мехико
Фото: flickr.com by edans, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мехико

Мексика — страна контрастов, где есть горы, пляжи и джунгли, но вот с чистой питьевой водой проблема. Местные жители покупают воду в огромных бутылях, а большая часть питьевой воды хранится в бочках на крышах домов, где она превращается в рассадник бактерий.

Вода из-под крана здесь небезопасна. Трубы старые, и вода, проходя по ним, собирает ржавчину, грязь и микробы. Вместо того чтобы решать проблему, правительство предлагает людям покупать фильтры и воду самостоятельно.

Что же делать туристам? Вот несколько советов:

  • Никогда не пейте воду из-под крана.
  • Не чистите зубы водой из-под крана.
  • Мойте фрукты и овощи только бутилированной водой.
  • Спрашивайте в кафе, какую воду используют в напитках.

В Мексике можно не бояться многого, но вода — это реальная угроза. Будьте осторожны и берегите себя! Бутилированная вода — ваш лучший друг в этой стране.

Уточнения

Ме́ксика (исп. México [ˈmexiko]), официально — Мексика́нские Соединённые Шта́ты (исп. Estados Unidos Mexicanos [esˈtaðos uˈniðoz mexiˈkanos]) — государство в Северной Америке.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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