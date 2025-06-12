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Человек, который обошёл мир ради исцеления — удивительный путь через 195 стран

1:46
Туризм

Вдохновляющая история Кэмерона Мофида — это не просто рассказ о кругосветном путешествии, а свидетельство силы человеческого духа. Столкнувшись с обсессивно-компульсивным расстройством, молодой американец нашёл необычный способ борьбы с болезнью: он решил увидеть мир. К апрелю 2025 года его мечта осуществилась: Кэмерон посетил все 195 стран, признанных ООН, и был занесён в список рекордсменов на платформе NomadMania как самый молодой человек, совершивший подобное достижение.

Вид из окна самолёта
Фото: commons.wikimedia.org by Marco Plassio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вид из окна самолёта

В интервью CNN Travel он признался, что путешествия стали для него не просто бегством от проблем, а настоящим лекарством. Непредсказуемость и необходимость адаптироваться к новым условиям помогли ему ослабить контроль, который ОКР накладывал на его жизнь.

Путь к рекорду был непростым. Начав с поездок по учёбе и работе в теннисной индустрии, Кэмерон посетил около сотни стран. Затем он целенаправленно отправился в оставшиеся, включая такие опасные регионы, как Йемен. Он старался проводить в каждой стране около четырёх дней, выбирая бюджетные варианты проживания, зачастую лишённые элементарных удобств.

Финальной точкой его маршрута стала Северная Корея, где он принял участие в Пхеньянском международном марафоне. В возрасте 25 лет Кэмерон Мофид не только объехал весь мир, но и побил предыдущий рекорд, став самым молодым человеком, когда-либо совершившим подобное путешествие, опередив предшественника на шесть недель. Его история — это яркий пример того, как личные трудности могут стать стимулом для невероятных достижений.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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