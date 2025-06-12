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Неожиданный лидер: какая страна стала самой желанной для российских путешественников

1:08
Туризм

Стало известно, какая страна самая любимая для большинства российских туристов. Оказалось, что это не Турция и не Египет, в которые часто приезжают русские за морем и солнцем.

Глобус
Фото: commons.wikimedia.org by Q3D, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Глобус

Согласно исследованию сервиса OneTwoTrip, Италия стала самой желанной страной для путешествий среди россиян. Более 10% опрошенных (10,4%) мечтают посетить именно эту европейскую страну. Второе место в рейтинге предпочтений заняла Турция, набрав 5,4% голосов. За ней следуют Испания и Таиланд, разделившие третье место с результатом в 5%. Замыкают пятёрку лидеров Греция (3,9%) и Белоруссия (2,9%), сообщает "Лента.ру".

Ранее итальянец побывал в Санкт-Петербурге и признался, что этот город, на его взгляд, красивее Парижа, однако путешественника смутило то, что среди жителей Петербурга было слишком много экстравагантных личностей в странных и чересчур ярких одеждах.

Уточнения

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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