Белый, как мечта: этот город придумали, чтобы забыть о расписании

2:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Первое, что бросается в глаза, когда вы приезжаете в Остуни, — ослепительный белый цвет. Каждая стена, каждая улица и дом будто вылеплены из извести и света. Этот город действительно носит своё название не зря: Белый город сияет на солнце, как подвенечное платье. И эмоции здесь — такие же: одновременно простые и захватывающие.

Фото: flickr.com by Harvey Barrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Италия, Остуни

Город без маршрута — в нём ведёт интуиция

В Остуни не нужен план. Просто заходите в Старый город и идите, куда тянет. Поднимитесь по лестнице, сверните в арку, выйдите на площадь — и вдруг перед вами откроется вид на Адриатическое море. Или на закат, окрашивающий известковые стены в золотистый тон.

Здесь каждый уголок создан для фотографий — или чтобы просто сидеть, смотреть и ничего не делать. Свет сам всё расставляет по местам: даже без фильтров кадры получаются сказочными.

Что стоит увидеть и попробовать

Остуни — это не только атмосфера, но и впечатления. Обязательно загляните в:

Собор Остуни с его готическим фасадом и впечатляющей центральной розой.

Арагонские стены, до сих пор обрамляющие город.

Площадь Свободы, где идеальны и вид, и аперитив.

А если проголодаетесь — просто выберите любой каменный ресторан и закажите:

ореккьетте,

буррату,

фокаччу,

местное вино.

А потом — к морю. В 10 минутах от центра вас ждут широкие пляжи с прозрачной водой: Вилланова, Роза Марина, Торре Поццелла — названия, звучащие как отпуск в самом лучшем смысле слова.

Когда ехать и как наслаждаться по-настоящему

Лучшее время — с конца мая до сентября. Но и в октябре здесь есть своя прелесть: меньше туристов, но солнце всё ещё щедрое. Постарайтесь остаться хотя бы на ночь. Вечерний Остуни, подсвеченный мягкими огнями, — это магия, которую невозможно описать словами.

Совет только один: не планируйте слишком много. Просто приедьте. Ходите медленно. Ешьте вкусно. И позвольте себе раствориться в апулийском ритме.

Уточнения

Остуни (итал. Ostuni) — итальянский город, расположенный на Салентинском полуострове в провинции Бриндизи. "Белый город" Остуни — один из живописнейших городков и основных туристических пунктов Апулии, ставший в начале XXI века центром притяжения.

