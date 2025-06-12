Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Виктория Дайнеко поделилась сокровенным: вот чего ей больше всего не хватает с мужем
Мечта любой актрисы: кто сыграет в таинственной мелодраме вместе с Патриком Шварценеггером
Ингредиент, который спасёт даже кислый борщ: простой кулинарный трюк на миллион
Змеи стали группироваться в круги: новый феномен в природе, который удивил всех
Упражнения, от которых горят бёдра и подтягиваются ягодицы — и всё это дома
Не роза, а эффект круче: этот цветок превращает дачу в сад миллионера без капли забот
Как неухоженность проявляется в деталях: 5 признаков, которые ты упускаешь
Тишина в салоне оборачивается стуком под капотом: ошибка запуска с кондиционером
Выбросили косточки? А зря — они лечат лучше аптечных мазей

Белый, как мечта: этот город придумали, чтобы забыть о расписании

2:16
Туризм

Первое, что бросается в глаза, когда вы приезжаете в Остуни, — ослепительный белый цвет. Каждая стена, каждая улица и дом будто вылеплены из извести и света. Этот город действительно носит своё название не зря: Белый город сияет на солнце, как подвенечное платье. И эмоции здесь — такие же: одновременно простые и захватывающие.

Италия, Остуни
Фото: flickr.com by Harvey Barrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Италия, Остуни

Город без маршрута — в нём ведёт интуиция

В Остуни не нужен план. Просто заходите в Старый город и идите, куда тянет. Поднимитесь по лестнице, сверните в арку, выйдите на площадь — и вдруг перед вами откроется вид на Адриатическое море. Или на закат, окрашивающий известковые стены в золотистый тон.

Здесь каждый уголок создан для фотографий — или чтобы просто сидеть, смотреть и ничего не делать. Свет сам всё расставляет по местам: даже без фильтров кадры получаются сказочными.

Что стоит увидеть и попробовать

Остуни — это не только атмосфера, но и впечатления. Обязательно загляните в:

  • Собор Остуни с его готическим фасадом и впечатляющей центральной розой.
  • Арагонские стены, до сих пор обрамляющие город.
  • Площадь Свободы, где идеальны и вид, и аперитив.

А если проголодаетесь — просто выберите любой каменный ресторан и закажите:

  • ореккьетте,
  • буррату,
  • фокаччу,
  • местное вино.

А потом — к морю. В 10 минутах от центра вас ждут широкие пляжи с прозрачной водой: Вилланова, Роза Марина, Торре Поццелла — названия, звучащие как отпуск в самом лучшем смысле слова.

Когда ехать и как наслаждаться по-настоящему

Лучшее время — с конца мая до сентября. Но и в октябре здесь есть своя прелесть: меньше туристов, но солнце всё ещё щедрое. Постарайтесь остаться хотя бы на ночь. Вечерний Остуни, подсвеченный мягкими огнями, — это магия, которую невозможно описать словами.

Совет только один: не планируйте слишком много. Просто приедьте. Ходите медленно. Ешьте вкусно. И позвольте себе раствориться в апулийском ритме.

Уточнения

Остуни (итал. Ostuni) — итальянский город, расположенный на Салентинском полуострове в провинции Бриндизи. "Белый город" Остуни — один из живописнейших городков и основных туристических пунктов Апулии, ставший в начале XXI века центром притяжения.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Домашние животные
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере Аудио 
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества
Наука и техника
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества Аудио 
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Авто
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку Аудио 
Популярное
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить

Когда мотор проще выкинуть, чем отремонтировать — значит, вы попали в наш антирейтинг. Вот машины, где капремонт не имеет смысла.

Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества
Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Последние материалы
Виктория Дайнеко поделилась сокровенным: вот чего ей больше всего не хватает с мужем
Мечта любой актрисы: кто сыграет в таинственной мелодраме вместе с Патриком Шварценеггером
Ингредиент, который спасёт даже кислый борщ: простой кулинарный трюк на миллион
Змеи стали группироваться в круги: новый феномен в природе, который удивил всех
Упражнения, от которых горят бёдра и подтягиваются ягодицы — и всё это дома
Белый, как мечта: этот город придумали, чтобы забыть о расписании
Не роза, а эффект круче: этот цветок превращает дачу в сад миллионера без капли забот
Как неухоженность проявляется в деталях: 5 признаков, которые ты упускаешь
Выбросили косточки? А зря — они лечат лучше аптечных мазей
Триллион тонн в свободном плавании: айсберг-гигант сорвался с Антарктиды и направляется в океан
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.