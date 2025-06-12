Белый, как мечта: этот город придумали, чтобы забыть о расписании

Первое, что бросается в глаза, когда вы приезжаете в Остуни, — ослепительный белый цвет. Каждая стена, каждая улица и дом будто вылеплены из извести и света. Этот город действительно носит своё название не зря: Белый город сияет на солнце, как подвенечное платье. И эмоции здесь — такие же: одновременно простые и захватывающие.
В Остуни не нужен план. Просто заходите в Старый город и идите, куда тянет. Поднимитесь по лестнице, сверните в арку, выйдите на площадь — и вдруг перед вами откроется вид на Адриатическое море. Или на закат, окрашивающий известковые стены в золотистый тон.
Здесь каждый уголок создан для фотографий — или чтобы просто сидеть, смотреть и ничего не делать. Свет сам всё расставляет по местам: даже без фильтров кадры получаются сказочными.
Остуни — это не только атмосфера, но и впечатления. Обязательно загляните в:
А если проголодаетесь — просто выберите любой каменный ресторан и закажите:
А потом — к морю. В 10 минутах от центра вас ждут широкие пляжи с прозрачной водой: Вилланова, Роза Марина, Торре Поццелла — названия, звучащие как отпуск в самом лучшем смысле слова.
Лучшее время — с конца мая до сентября. Но и в октябре здесь есть своя прелесть: меньше туристов, но солнце всё ещё щедрое. Постарайтесь остаться хотя бы на ночь. Вечерний Остуни, подсвеченный мягкими огнями, — это магия, которую невозможно описать словами.
Совет только один: не планируйте слишком много. Просто приедьте. Ходите медленно. Ешьте вкусно. И позвольте себе раствориться в апулийском ритме.
Остуни (итал. Ostuni) — итальянский город, расположенный на Салентинском полуострове в провинции Бриндизи. "Белый город" Остуни — один из живописнейших городков и основных туристических пунктов Апулии, ставший в начале XXI века центром притяжения.
Когда мотор проще выкинуть, чем отремонтировать — значит, вы попали в наш антирейтинг. Вот машины, где капремонт не имеет смысла.