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Где попробовать идеальную пиццу в Париже: 5 точек, отмеченных наградами

2:23
Туризм

Париж — город с сотнями пиццерий, но как выбрать ту самую, которая подарит вам настоящий вкус Италии? В свежем выпуске путеводителя по лучшим пиццериям Европы на 2025 год сразу пять французских заведений попали в престижный список, и все они — в столице или в её ближайших окрестностях.

Пицца в багете
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пицца в багете

Франция — достойный игрок на европейской арене

Хотя с Италией Франции тягаться сложно — историческая родина пиццы имеет свой собственный рейтинг, — наша страна всё же уверенно заняла второе место по количеству заведений в списке, уступив только Испании (5 против 7).

Главное открытие рейтинга — Imperfetto, расположенное в Пюто (департамент О-де-Сен, регион Парижа). Это заведение заняло впечатляющее 5-е место в общеевропейском топе.

В прошлом году оно было на 7-й позиции, так что это уверенный рывок вперёд. И да — это всего в нескольких минутах от Парижа.

Париж: 4 места, где подают пиццу, достойную рейтинга Европы

Если вы не хотите покидать пределы города, обратите внимание на следующие рестораны:

  • Oobatz (11-й округ) — лучшая пицца в Париже по версии гида. Занял 29-е место в Европе и получил премию Food & Drink Award 2025.
  • Roco (17-й округ) — элегантная атмосфера и авторская подача. 33-е место.
  • Manifattura — гастрономический подход и классика на новом уровне. 37-е место.
  • Fimmina — уют и вкус в каждой детали. 39-е место.

И пусть французы не смогли попасть в топ-3, такой результат — всё равно достижение, особенно на фоне того, что конкуренция охватила 25 европейских стран.

Кто же в топе?

Победителем снова стал лондонский Napoli on the Road, удержавший лидерство второй год подряд.

Вслед за ним — Baldoria в Мадриде (2-е место), Via Toledo в Вене (3-е), Sartoria Panatieri в Барселоне (4-е) и уже упомянутое 50 Kalò из Лондона (заняло 5-е место вместе с Imperfetto).

Так что, если вы давно искали повод устроить гастрономический тур по Европе или хотя бы по Парижу — он у вас теперь есть.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. Небольшую пиццу иногда называют пиццеттой. Повар, специализирующийся на приготовлении пиццы, — пиццайоло.

Пари́ж (фр. Paris МФА: ) — столица и крупнейший город Франции. Находится на севере государства, в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена. Исторический центр, образованный островом Сите и обоими берегами Сены, складывался на протяжении веков.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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