Где попробовать идеальную пиццу в Париже: 5 точек, отмеченных наградами

Париж — город с сотнями пиццерий, но как выбрать ту самую, которая подарит вам настоящий вкус Италии? В свежем выпуске путеводителя по лучшим пиццериям Европы на 2025 год сразу пять французских заведений попали в престижный список, и все они — в столице или в её ближайших окрестностях.
Хотя с Италией Франции тягаться сложно — историческая родина пиццы имеет свой собственный рейтинг, — наша страна всё же уверенно заняла второе место по количеству заведений в списке, уступив только Испании (5 против 7).
Главное открытие рейтинга — Imperfetto, расположенное в Пюто (департамент О-де-Сен, регион Парижа). Это заведение заняло впечатляющее 5-е место в общеевропейском топе.
В прошлом году оно было на 7-й позиции, так что это уверенный рывок вперёд. И да — это всего в нескольких минутах от Парижа.
Если вы не хотите покидать пределы города, обратите внимание на следующие рестораны:
И пусть французы не смогли попасть в топ-3, такой результат — всё равно достижение, особенно на фоне того, что конкуренция охватила 25 европейских стран.
Победителем снова стал лондонский Napoli on the Road, удержавший лидерство второй год подряд.
Вслед за ним — Baldoria в Мадриде (2-е место), Via Toledo в Вене (3-е), Sartoria Panatieri в Барселоне (4-е) и уже упомянутое 50 Kalò из Лондона (заняло 5-е место вместе с Imperfetto).
Так что, если вы давно искали повод устроить гастрономический тур по Европе или хотя бы по Парижу — он у вас теперь есть.
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. Небольшую пиццу иногда называют пиццеттой. Повар, специализирующийся на приготовлении пиццы, — пиццайоло.
Пари́ж (фр. Paris МФА: ) — столица и крупнейший город Франции. Находится на севере государства, в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена. Исторический центр, образованный островом Сите и обоими берегами Сены, складывался на протяжении веков.
Когда мотор проще выкинуть, чем отремонтировать — значит, вы попали в наш антирейтинг. Вот машины, где капремонт не имеет смысла.