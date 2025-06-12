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Вкусно и недорого: куда идти за пастой и вином в Милане, не разорившись

2:13
Туризм

Милан — столица моды, но и еды тоже. Несмотря на репутацию дорогого города, здесь немало уютных тратторий, где можно отлично перекусить за разумные деньги. Вот 9 заведений, которые стоит взять на заметку.

Рестораны Милана
Фото: commons.wikimedia.org by Pierre Blaché from Paris, France, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Рестораны Милана

Традиции, вкус и атмосфера

Trattoria La Rava e La Fava
Пьемонтийская и миланская кухня в уютной обстановке. Risotti, мясные блюда и настоящий итальянский дух.

  • Via Principe Eugenio, 28

Trattoria San Filippo Neri
Настоящая семейная траттория с щедрыми порциями и классическими блюдами итальянской кухни.

  • Viale Monza, 22

Cunza — Piccolo Ristoro Emiliano
Аутентичная кухня региона Эмилия, включая tortellini in brodo и домашнюю пасту. Всё - в тёплой и дружелюбной атмосфере.

  • Viale Monza, 54

Уникальный формат и настроение

La Sidreria
Траттория-сад с обновляемым меню и ежедневными фиксированными предложениями. Уютно, вкусно и необычно.

  • Via Corelli, 31

La Liberazione
Бохо-кооператив с аперитивами, крафтовым пивом и простыми, но вкусными блюдами. Атмосфера свободы и творчества.

  • Via Lomellina, 14

Паста, пицца и море вкуса

La Magolfa
Идеальное место в районе Навильи с большим выбором пасты, пиццы, рыбы и мяса. Недорого и с душой.

  • Via Magolfa, 15

Osteria da Zio Ninì
Рай для любителей морепродуктов. Рыбное меню регулярно обновляется, а цены остаются демократичными.

  • Via Tibullo, 10

Альтернативы классике

Kebabbar Star Zagros
Место с восточной кухней, напоминающее уютный паб. Здесь подают кебабы, панини, коктейли и многое другое.

  • Corso Ventidue Marzo, 38

Blue M Milano — Bottega Marchigiana
Маленькая траттория с продуктами и блюдами региона Марке. Всё готовится с любовью и без переплат.

  • Via Lanzone, 27

Уточнения

Мила́н (итал. Milano, лат. Mediolanum — в центре равнины) — главный город северной Италии, административный центр Ломбардии и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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