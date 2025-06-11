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Не только зима: чем заняться в Доломитовых Альпах летом

1:56
Туризм

Не нужно быть королевской особой, чтобы воспользоваться креслом-лифтом в Доломитовых Альпах. В 1992 году Доломитовые Альпы вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря своей "неотразимой красоте" и разнообразию впечатляющих форм.

Альпы
Фото: Dachstein HDR by Bernd Thaller from Graz, Austria, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Альпы

Сегодня здесь более тысячи километров хорошо обозначенных троп, которые ведут к достопримечательностям. Одной из них является Лаго-ди-Сораписс, высокогорное озеро с потрясающим цветом. Также стоит посетить Музей горы Месснер, спроектированный знаменитой Захой Хадид, архитектором из Великобритании.

Летом в пунктах проката лыжи меняют на велосипеды, а в Альта-Бадии можно взять в аренду горные электровелосипеды на шести высокогорных станциях, где также есть зарядные устройства, пишет nypost.

Зимой здесь активно катаются на лыжах, а летом, в июне, июле и августе, работают почти 150 подъемников, позволяя легко перемещаться между альпийскими деревнями, которые расположены всего в 16 км друг от друга. Местные жители используют подъемники для доступа к итальянским Альпам с 1946 года, когда был открыт первый официальный кресельный подъемник.

Современные лифты оборудованы солнечными панелями и могут перевозить до 3500 пассажиров в час. Зачем мучиться с поиском парковки, если в этих местах больше подъемников, чем светофоров? Многие гостиницы доступны только на канатной дороге, как, например, историческая горная гостиница Alpine Hut Pralongià на высоте более 2000 м.

Здесь можно наслаждаться блюдами ладинской кухни, включая ячменный суп, клёцки и дичь — оленину и диких кабанов, добытых местными охотниками.

Уточнения

Архите́ктор (др.-греч. αρχιτέκτων — главный строитель; ἀρχη — главный, τέκτων — строитель; лат. architector) — квалифицированный специалист, который на профессиональной основе осуществляет архитектурное проектирование (организацию архитектурной среды), включая проектирование зданий, в том числе разработку объёмно-планировочных и интерьерных решений, а также «авторский надзор за строительством архитектурного объекта».
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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